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異議出版人耿瀟男 「非法經營」判3年 許章潤被禁到庭

中國新聞組／北京10日電
耿瀟男。（取材自微博）
耿瀟男。（取材自微博）

曾聲援清華前教授許章潤等自由學者的北京出版人耿瀟男，被控「非法經營罪」案9日下午宣判，耿被判刑三年，她的前夫秦真被判兩年六個月、緩期執行。

BBC中文網報導，耿瀟男「非法經營」案9日在北京公開審理。法院罕見視頻直播審理過程。當日下午，法院通過視頻宣判，耿瀟男被判三年監禁，她的前夫秦真被判有期徒刑兩年六個月、緩期執行。耿瀟男、秦真還被各自處以罰款，他們經營的公司也被罰款10萬元人民幣（約1.56萬美元）。

據報導，庭審視頻顯示，耿瀟男在法庭發言時首先說，她不是「自我辯護」、而是「自我陳述」。她承認公訴人對她提出的所有控罪，所有證據「全部認可」，並希望借庭審「這個寶貴的機會向社會認錯和道歉」。

她並強調從2001年一直到現在，她是公司的實際控制人、獨立決策人，其他同事都是執行她的「指令」。懇請法庭念其初犯、考慮她需要照顧退伍軍人八旬老父親等原因，對她從輕處罰。

耿瀟男還對辯護律師表示感謝和尊重。

報導指出，耿瀟男的朋友透露，她之所以當庭認罪並道歉，目的是要包攬責任、保護其他同事和家人免受處罰。

來源：RFA 自由亞洲粵語

還有消息人士說，案件審理之前，耿瀟男受到當局的很大壓力，北京警方曾要求她解聘律師尚寶軍。

耿瀟男是近年在北京文化公共領域相當活躍而敢言的企業家。去年10月9日因涉嫌「非法經營」而被北京警方刑事拘留。此前，她曾公開為包括清華前教授許章潤以及北京律師、公民記者陳秋實等多名公共知識分子和異見人士發聲。

報導稱，耿瀟男案再次引發海內外對中國當局鎮壓自由聲音和打壓異見的指責。

香港電台報導，許章潤9日早上計畫到法院聲援，但被人員禁止出門，亦有耿瀟男的朋友被阻止進入法院。

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