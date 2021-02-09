殺精障女賣屍「配陰婚」 運屍途中被逮 甘肅男伏法

中國農村「陰婚」儀式。（取材自微信公眾號「長安劍」）

殺害無辜女性後將其屍體出售，為亡者「配陰婚」，這種駭人聽聞的事至今竟還存在。中國 最高人民法院8日核准甘肅省慶陽市中級人民法院，依法對故意殺人犯馬崇華執行死刑。馬崇華正是利用陜北地區殘存的「配陰婚」陋俗，將智能障礙或有精神疾病的女子騙出殺害後，出售屍體牟利。

觀察者網報導，據慶陽市中級人民法院公眾號消息，經最高人民法院核准，2021年2月8日上午依法對馬崇華執行死刑。

馬崇華被慶陽市中級人民法院判處死刑，剝奪政治權利終身。（取材自觀察者網）

2016年3月，馬崇華得知陜西劉家村村民要購買屍體為其叔父「配陰婚」後，便四處尋找智障或患有精神疾病的女性為目標。之後，他鎖定甘肅省彭原鄉的45歲精神病女子劉彩霞，謊稱要介紹對象，將劉女帶到山洞中，用從黑市購買的藥物多次注射，導致劉女身亡。

馬崇華後聯繫另一人將屍體運到陜西賣給劉家村村民，獲利3.5萬元人民幣 （約5427美元 ）。

馬崇華食髓知味，2016年4月故技重施，以同樣手法殺害51歲、患有精神疾病的安福榮，打算以4.2萬元人民幣（約6512美元）賣出，但是法網恢恢，他在運送屍體的過程中被警方抓獲。

中共中央政法委微信公眾號「長安劍」近日發文指出，僅在中國裁判文書網上以「陰婚」為關鍵詞搜索，就能找到180多件相關案件，涉及山西、陜西、甘肅、河北、河南、山東等省分的某些農村。