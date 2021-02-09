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玩忽職守害200多人染新冠 山東監獄5官員獲罪

中國新聞組／北京9日電
山東省監獄管理局前副局長王文傑日前受審認罪。（取材自長安街知事）
山東省監獄管理局前副局長王文傑日前受審認罪。（取材自長安街知事）

濟南市中級人民法院8日一審公開宣判，山東省監獄管理局前副局長王文傑玩忽職守一案，判處有期徒刑一年。

綜合媒體報導，法院審理查明，王文傑在任山東省監獄管理局黨委委員、副局長期間，自2020年1月23日起，任全省監獄系統新冠疫情領導小組副組長兼辦公室主任，負責全省監獄疫情的應對處置、統籌協調、預防、管控、治療等相關工作。

不過，在疫情防控工作中，王文傑對監獄疫情防控工作的特殊性、複雜性和敏感性認識不足，沒有將監獄與疾控部門的聯防聯控作為重要工作予以落實，並對監獄醫院在疫情間的管理漏洞失察；此外，法官認為王文傑對任城監獄上報的幹警發燒個案未調查核實，屬處置不當。

法官認為，王文傑的上述行為，導致山東省任城監獄疫情擴散，構成玩忽職守罪。鑑於王文傑自願認罪認罰，根據其犯罪情節、社會危害，法庭遂依法作出上述判決。

此外，山東省任城監獄前監獄長劉葆善玩忽職守案，判二年三個月；前副監獄長鄧體賀處有期徒刑一年；駕駛員戴光輝以妨害傳染病防治罪判處有期徒刑一年，緩刑一年；第五監區前教導員陳民華以妨害傳染病防治罪判有期徒刑一年六個月，緩刑兩年。

監獄 疫情

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