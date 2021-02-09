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女留學生討薪被打 揭澳洲「華人相欺」現象

中國新聞組／北京9日電
6日抗議現場。（取材自剋牛新聞）
6日抗議現場。（取材自剋牛新聞）

一名澳洲女留學生打工被訛工資、索取之後竟被揮拳的視頻，引起當地華人、留學生、甚至澳洲人的廣泛關注及憤怒。打人的男子郭磊於2日被阿德萊德警方逮捕，控以襲擊罪，目前已獲保釋。警方將於5月7日在阿德萊德地方法庭提堂審理。

來源：YouTube

全現在APP報導，據南澳職業女性權益中心（WWC）聲明，打人的男子為39歲華裔郭磊，擔任阿德萊德宏遠建築公司店長。影片中，兩名收到攻擊的女生均為奶茶店Fun Tea僱員，作為臨時工的收入為每小時10至12澳元（約7至9美元）。南澳職業女性權益中心表示，將代表兩名受害女性，協助維權。

網傳視頻截圖，左為受害者小A，黑衣為郭磊，灰色為奶茶店店長 。（取材自剋牛新聞...
網傳視頻截圖，左為受害者小A，黑衣為郭磊，灰色為奶茶店店長 。（取材自剋牛新聞）

事件獲多家澳大利亞媒體報導後，許多當地華人及本地人都發起抵制運動。一周內，奶茶店所在的Gouger St出現了兩次抗議，4日也有數十人聚集在奶茶店門前，舉牌抗議，聲援討薪女子。目前該奶茶店已經停業。

除了剋扣工資外，在澳中國留學生「被華人欺負」的情況還有很多。有在澳華人博主「澳洲方臉小花」指出，很多華人店長會以工作簽證問題、簽漏稅合同等挖坑，甚至威脅將用關係讓留學生找不到工作。

也有人分享經驗，初到澳洲時遭房東敲竹槓，「華人房東用各種理由扣押金，中介比自行出租的華人房東靠譜，幾乎二房東都是騙子。」 

華人 中國留學生 澳洲

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