造謠高管離職 華為員工被炒

華為宣布開除5名造謠員工。（取材自騰訊新聞）

華為 8日發表聲明，表示就日前網傳華為公司高管變動、業務出售等一系列謠言，已向派出所正式報案，並對參與造謠、傳謠的五名員工，予以開除處分。

深圳特區報報導，聲明指出，近期微信 群及公開網站平台，相繼出現關於華為公司高管變動、業務出售等一系列謠言，引發客戶、政府和國內外媒體關注、問詢，讓外界產生誤解曲解，嚴重影響業務發展、企業聲譽及員工情緒。

聲明認為，謠言無事生非、毫無根據，產生嚴重後果，性質惡劣。為維護企業正當權益，已於今年1月25日，向深圳市公安 局寶崗派出所正式報案。

聲明表示，經華為公司調查，有員工參與了造謠、傳謠，其行為嚴重違反了「華為員工商業行為準則」，根據公司相關管理規定，華為對參與造謠、傳謠的黃某、董某某、王某某、趙某某、謝某某五名員工，予以開除處分。

觀察者網報導，2日有傳聞在網路上流傳，經國資委批准，華為輪值董事長徐直軍將被調到上海微電子（SMEE）擔任董事長兼總經理；另一個傳聞則指出，徐直軍已退出華為，履職科技部副部長。

當時華為發言人回應表示，網路謠言毫無根據，無事生非，嚴重干擾了華為輪值董事長徐直軍的工作和生活。