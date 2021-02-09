我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

造謠高管離職 華為員工被炒

記者林宸誼／綜合報導
華為宣布開除5名造謠員工。（取材自騰訊新聞）
華為宣布開除5名造謠員工。（取材自騰訊新聞）

華為8日發表聲明，表示就日前網傳華為公司高管變動、業務出售等一系列謠言，已向派出所正式報案，並對參與造謠、傳謠的五名員工，予以開除處分。

深圳特區報報導，聲明指出，近期微信群及公開網站平台，相繼出現關於華為公司高管變動、業務出售等一系列謠言，引發客戶、政府和國內外媒體關注、問詢，讓外界產生誤解曲解，嚴重影響業務發展、企業聲譽及員工情緒。

聲明認為，謠言無事生非、毫無根據，產生嚴重後果，性質惡劣。為維護企業正當權益，已於今年1月25日，向深圳市公安局寶崗派出所正式報案。

聲明表示，經華為公司調查，有員工參與了造謠、傳謠，其行為嚴重違反了「華為員工商業行為準則」，根據公司相關管理規定，華為對參與造謠、傳謠的黃某、董某某、王某某、趙某某、謝某某五名員工，予以開除處分。

觀察者網報導，2日有傳聞在網路上流傳，經國資委批准，華為輪值董事長徐直軍將被調到上海微電子（SMEE）擔任董事長兼總經理；另一個傳聞則指出，徐直軍已退出華為，履職科技部副部長。

當時華為發言人回應表示，網路謠言毫無根據，無事生非，嚴重干擾了華為輪值董事長徐直軍的工作和生活。

華為 微信 公安

上一則

夏博義曾任英國市議員 梁振英促辭香港大律師公會主席

下一則

「武漢T恤」引爭議 加使館承認「冒犯公眾情緒」

延伸閱讀

每股1.86人民幣 華為掏400億 股票分紅10萬員工

每股1.86人民幣 華為掏400億 股票分紅10萬員工
美準商務部長：沒理由解禁華為 中：停止無理打壓

美準商務部長：沒理由解禁華為 中：停止無理打壓
美商務部準部長：華為續留黑名單

美商務部準部長：華為續留黑名單
華為出手姚安娜商標戰 任正非為「公權私用」致歉

華為出手姚安娜商標戰 任正非為「公權私用」致歉

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國