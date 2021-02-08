我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2700萬 德州直逼250萬

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

反轉？遠嫁青海女記者遭家暴 被爆欠債百萬

中國新聞組／北京8日電
馬金瑜為愛遠嫁青海，日前自曝遭家暴。（取材自微博）
馬金瑜為愛遠嫁青海，日前自曝遭家暴。（取材自微博）

前知名媒體人馬金瑜為愛遠嫁青海高原，原以為可以過上生兒育女、養蜂養花，世外桃源般的生活。沒想到日前她在一篇「另一個『拉姆』」的文章中自曝，九年的婚姻裡，自己遭遇了長期的家暴凌虐，最終逃離了丈夫。之後，又爆出她的電商公司經營不善、欠債上百萬，目前她的一群媒體朋友們照顧著她與三個孩子，設法清償債務，幫助她可以重新站起來。

來源：YouTube

綜合媒體報導，馬金瑜的好友，前資深媒體人孫旭陽說，對文章持保留意見，「至少該提及債務」。他說，馬金瑜目前「人是安全的」，她的媒體朋友們成立了一個小組，全面接手她的網店，幫她湊錢找保姆照看三個孩子，給她一、兩年的「緩衝期」，讓她能夠有精力回歸生活、回歸寫作。

對於網上「反轉」猜測四起，孫旭陽說，「這不是反轉，這只是另一個真相」。孫旭陽表示，馬金瑜遭受家暴是真，其電商公司經營不善導致高額債務也是真。

在文章中，馬金瑜寫下被丈夫扎西家暴的經歷，她自述被丈夫毆打到大小便失禁，甚至孕期被毆打致流血。扎西否認家暴與出軌，並稱與妻子已經分居三年，希望馬金瑜就「帶著孩子不辭而別」作出一個解釋。

有人說，馬金瑜長期借錢不還，不回追債者的信息和電話。孫旭陽證實馬金瑜網店經營不善，已欠債上百萬，他評價馬金瑜並不適合經商，「她做生意看起來很熱鬧，但其實她對商業基本不懂，對人性也不懂」。

馬金瑜在採訪中認識了青海蜂農扎西，並在47天後閃婚，遠嫁青海高原。「當時很多身邊人都不理解她的選擇」，孫旭陽回憶，有同事問她為何做出這個選擇，馬金瑜說：「在遇到扎西之前，沒有一個男人像他這樣對待我」。

文章發酵後，馬金瑜日前回應，「最難的時候都過去了，接下來該是好日子」。當記者對其遭遇表示安慰時，馬金瑜回答：「我已經很幸運了，有太多比我更難的人。」她並說，目前三個孩子狀態良好，將在今年辦理離婚手續，未來或許會重新開始寫作。

央視曾報導他們之間的愛情故事。(取材自央視)
央視曾報導他們之間的愛情故事。(取材自央視)

家暴 電商

上一則

桶裝水變綠色…1/3是假的

下一則

開會突傳槍響… 廣東1派出所所長 槍擊副局長後自轟

延伸閱讀

波士頓警局長剛上任2天 因曾涉家暴被停職調查

波士頓警局長剛上任2天 因曾涉家暴被停職調查
紐森妻子妹夫 涉家暴被捕

紐森妻子妹夫 涉家暴被捕
紐森妻子妹夫席勒 涉家暴被逮捕

紐森妻子妹夫席勒 涉家暴被逮捕
湖北女家暴訴離遭夫斧頭斬首 半年前就寫好遺書了

湖北女家暴訴離遭夫斧頭斬首 半年前就寫好遺書了

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？