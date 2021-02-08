反轉？遠嫁青海女記者遭家暴 被爆欠債百萬

馬金瑜為愛遠嫁青海，日前自曝遭家暴。（取材自微博）

前知名媒體人馬金瑜為愛遠嫁青海高原，原以為可以過上生兒育女、養蜂養花，世外桃源般的生活。沒想到日前她在一篇「另一個『拉姆』」的文章中自曝，九年的婚姻裡，自己遭遇了長期的家暴 凌虐，最終逃離了丈夫。之後，又爆出她的電商 公司經營不善、欠債上百萬，目前她的一群媒體朋友們照顧著她與三個孩子，設法清償債務，幫助她可以重新站起來。

來源：YouTube

綜合媒體報導，馬金瑜的好友，前資深媒體人孫旭陽說，對文章持保留意見，「至少該提及債務」。他說，馬金瑜目前「人是安全的」，她的媒體朋友們成立了一個小組，全面接手她的網店，幫她湊錢找保姆照看三個孩子，給她一、兩年的「緩衝期」，讓她能夠有精力回歸生活、回歸寫作。

對於網上「反轉」猜測四起，孫旭陽說，「這不是反轉，這只是另一個真相」。孫旭陽表示，馬金瑜遭受家暴是真，其電商公司經營不善導致高額債務也是真。

在文章中，馬金瑜寫下被丈夫扎西家暴的經歷，她自述被丈夫毆打到大小便失禁，甚至孕期被毆打致流血。扎西否認家暴與出軌，並稱與妻子已經分居三年，希望馬金瑜就「帶著孩子不辭而別」作出一個解釋。

有人說，馬金瑜長期借錢不還，不回追債者的信息和電話。孫旭陽證實馬金瑜網店經營不善，已欠債上百萬，他評價馬金瑜並不適合經商，「她做生意看起來很熱鬧，但其實她對商業基本不懂，對人性也不懂」。

馬金瑜在採訪中認識了青海蜂農扎西，並在47天後閃婚，遠嫁青海高原。「當時很多身邊人都不理解她的選擇」，孫旭陽回憶，有同事問她為何做出這個選擇，馬金瑜說：「在遇到扎西之前，沒有一個男人像他這樣對待我」。

文章發酵後，馬金瑜日前回應，「最難的時候都過去了，接下來該是好日子」。當記者對其遭遇表示安慰時，馬金瑜回答：「我已經很幸運了，有太多比我更難的人。」她並說，目前三個孩子狀態良好，將在今年辦理離婚手續，未來或許會重新開始寫作。