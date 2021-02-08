「逗鵝冤」沒完？老乾媽3個假員工被訴 5大疑點說不清

騰訊與「老乾媽」之間的糾紛，引起全網「逗鵝冤」的嘲笑。(取材自中國基金報)

鎮據貴陽市南明區人民檢察院微信 公眾號消息，2021年2月7日，貴陽市南明區人民檢察院依法將冒充「老乾媽」公司工作人員行騙的曹某等三人向貴陽市南明區人民法院提起公訴。

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據新京報早前報導，2020年4月，騰訊公司以貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司拖欠廣告費為由請求查封、凍結該公司1624萬餘元財產。6月30日，老乾媽公司聲明稱從未與騰訊進行過商業合作並已報案。7月1日，貴陽市公安 局雙龍分局通報，三名犯罪嫌疑人偽造老乾媽公司印章，冒充該公司市場經營部經理，與騰訊簽訂合作協議，以便獲取推廣活動中配套贈送的網絡遊戲禮包碼，後通過倒賣非法獲利。隨後三嫌被採取強制措施。

報導指出，騰訊與「老乾媽」的糾紛，在全網的「鵝」笑中，以「三人偽造老乾媽印章與騰訊簽訂合同」的警方通報畫上一個句號。看似只是「小賊」的把戲，但有幾個細節卻耐人尋味。

細節一：一枚「假公章」就騙了騰訊？

1600多萬元的廣告項目，沒有經過雙方多次確認就簽了；廣告投放期間，沒有駐點拜訪、多次會議、物料對接、郵件確認、票據往來，就播出了…這一切僅僅靠一枚「假公章」以及三個「蠢賊」？網友紛表示「難以置信」。

細節二：倒賣遊戲禮包碼究竟能賺多少錢，讓騙子不惜鋌而走險？

報導稱，在警方通報中，騙子偽造公章與騰訊簽約的目的就是為了獲取騰訊公司在推廣活動中配套贈送的網絡遊戲禮包碼，之後通過互聯網倒賣非法獲取經濟利益。以《QQ飛車》手遊禮包碼為例，在某寶上，該手遊禮包碼價格從不足1元到幾元錢不等，最多的也就32人收貨。網友質疑，就這樣的銷量和價格，還真有人鋌而走險用假公章簽了1600多萬元項目？

細節三：直接凍結「老乾媽」的資產合乎法定程序嗎？

事件一出，有人就認為，法院連基本的事實都沒搞清楚，就匆忙立案，並凍結了「老乾媽」的財產，是被資本利用了。法律專家認為，這案件中，法院查封凍結「老乾媽」資產是符合程序的。

細節四：為什麼在「老乾媽」沒有提前支付的情況下，騰訊會長期提供推廣服務？

對此，騰訊回應稱一言難盡，為防止類似事件再次發生，以1000瓶「老乾媽」為禮品徵求類似線索。網友嘲諷：一地雞毛，只剩自嘲。

細節五：騰訊此前對「老乾媽」有不少宣傳，為什麼堅持不做廣告的「老乾媽」，對此沒有任何反應？

必須承認，這些問題比較難回答。但至少有兩種可能——要嘛是裝作不知道；要嘛是真不知道。究竟是哪一種，就要吃瓜群眾自己細品了。