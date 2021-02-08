20道菜6瓶茅台 深圳男一餐花29萬 網驚：吃掉一輛寶馬

一名男子在微博上曬出山珍海味的晚餐帳單，整頓晚餐光是餐點的費用就高達29萬元人民幣。(取材自微博)

有錢人的生活真的非一般人可以想像！日前中國深圳一名男子在微博上曬出山珍海味的晚餐帳單 ，乍看之下沒什麼問題，但若仔細觀察會發現，該男子整頓晚餐光是餐點的費用就高達人民幣 29萬元（約4.4萬美元 ），加上服務費總金額就超過32萬元人民幣，照片一PO出後立刻在網上瘋傳，大批網友紛紛傻眼直呼「一頓飯就吃掉一輛寶馬（BMW）」。

新浪新聞報導，從這名男子貼出的消費帳單可看出，他點的餐點價格都不斐，光是酒水類就點了6瓶價值約23萬元（約3.5萬美元）的50年茅台酒；此外還有紅燒牙揀翅4470元（約691美元）、黑醋香煎鵝肝1320元（約204美元）、A5和牛3628元（約560美元）等高價品項，將近20道菜再加上服務費，一頓飯竟花了32萬元人民幣，實在讓人大開眼界。

PO文一出後，引起大批網友熱議，紛紛留言回應，「一天就吃掉我一年的收入」、「人家搞不好是上市公司老總，身價10萬個億以上」、「到時候茅台搞不好也不用那麼多錢了」、「深圳暴發戶很多」。

不過也有網友分析，從帳單的單位來看，這一餐人數應該在15人左右，認為可能是商務宴請，因為以價位來看，正是向客戶展現商業實力的場合，再來就是很有可能只是純粹炫富，由土豪朋友買單，從喝「茅台酒」這種品味來看，要嘛是大院兒的子弟，要嘛就是擁有官員背景的高年齡人士。