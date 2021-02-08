工頭爬50米塔吊討薪 警稱「惡意」罰行政拘留10天惹議

甘肅一包工頭爬上50米塔吊臂索要工程款被警方行拘10天。（視頻截圖）

甘肅省甘南藏族自治州合作市一名工頭爬上50米高的塔吊討薪，被勸導下來後，遭公安 局以擾亂社會治安秩序處行政拘留10天。合作市公安局透過微信 發布信息，在網上掀起熱議，也引起甘肅甘南州的關注並進行調查，結果指出，該警情信息用詞不當，造成不良影響，反映出合作市公安局幹部作風不紮實等問題。

來源：看看新闻Knews YouTube

北京 日報報導，一名包工頭爬上塔吊威脅工地負責人討薪，合作市公安局獲報到場處理，經四小時勸解，工頭終於從塔上下來。

隔日，合作市公安局官方微信發布「工頭爬塔吊討薪被行政拘留10天」警情信息，指出「對用跳樓、跳塔吊或暴力極端行為惡意索要工資的違法行為，公安機關將以『零容忍』的態度依法嚴厲打擊處理。對以農民工工資拖欠為名聚集討要工程款、材料款等惡意討薪行為持續保持高壓嚴打態勢，切實為平安合作建設營造良好營商環境」。

具澎湃新聞報導，文章發布後引發熱議，並被轉載至各網路平台，有網友批評，「欠薪的不罰卻罰被欠薪的？」「用自己的生命討欠款算惡意？一定要犯案為自己維權才算正確的是嗎？」還有人說，「不是被逼的走投無路誰會拿自己命去換錢…？」

對此，甘肅甘南州州委、州政府也高度重視，下令調查。經初步了解，信息反映的建築工地涉及38名農民工，工資已按月全部兌付，不存在拖欠薪酬問題。當事人攀爬塔吊威脅他人的極端做法，是工程承包方之間經濟糾紛引起，這一行為擾亂了社會公共秩序。為引導廣大群眾通過正當渠道維護權益，合作市公安局發布了相應警情信息。

但在信息發布過程中，因用詞不當、表述不準，在社會上造成了不良影響，反映出合作市公安局在工作中存在信息發布不嚴肅、幹部作風不紮實等問題。對此，州委、州政府負有領導責任。目前，聯合調查組正開展工作，調查結果和處理情況將及時向社會公布。