我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出手了！中國突封鎖Clubhouse 網友揭破綻：還能翻牆

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

亂搞性關係 常德41歲女書記「以色謀權」被鍘

中國新聞組／北京8日電
石門縣招商促進事務中心前黨組書記、主任李小瓊被雙開。（取材自石門融媒）
石門縣招商促進事務中心前黨組書記、主任李小瓊被雙開。（取材自石門融媒）

湖南省常德市石門縣紀委監委近日通報：石門縣招商促進事務中心前黨組書記、主任李小瓊被雙開。

來源：YouTube

新京報報導，通報稱，經查，李小瓊違反中央八項規定精神，超標準接待；違反廉潔紀律，多次違規收受請託人禮品、紅包禮金；違反工作紀律，干預和插手市場經濟活動並謀取私利；違反生活紀律，長期與他人保持不正當性關係，並造成不良影響；涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法吸收公眾存款罪。

通報指出，李小瓊身為黨員領導幹部，背離初心使命，以色謀權，以權謀私，生活腐化，貪圖享樂，嚴重損害了黨員幹部形象，且在黨的18大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。

依據相關規定，經石門縣紀委常委會會議研究並報石門縣委批准，決定給予李小瓊開除黨籍處分，由石門縣監委給予其開除公職處分，對其涉嫌犯罪問題由公安機關移送檢察機關依法審查起訴。

據報導，李小瓊是一名80後女性幹部，近幾年一直負責招商工作。

2019年3月，石門縣委組織部發布干部任前公示顯示，李小瓊出生於1980年10月，在職研究生學歷。當時她擔任縣投資促進事務局局長，擬任縣招商促進事務中心主任。

2020年10月，據12309中國檢察網通報：2020年9月30日，石門縣人民檢察院經審查決定，依法對石門縣招商促進事務中心黨組書記、主任李小瓊以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕。李小瓊涉嫌非法吸收公眾存款案，由石門縣公安局於2020年9月24日向我院提請批准逮捕。案件由公安機關偵查中。

報導說，2020年11月，石門縣政府下發通知，「免去李小瓊同志的縣招商促進事務中心主任職務。」

公開報導顯示，李小瓊被查後，當地曾下發「關於做好譚本仲、李小瓊、黃顯益、樊榮四起案件『以案促改』工作的通知」。今年2月3日，石門縣紀委監委召開2020年度領導班子民主生活會，組織學習了上述通知。

公安 投資 中國

上一則

崔天凱：手段強硬非有效外交 美需彰顯尊重誠意

下一則

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

延伸閱讀

湖南市場現宰活貓 網友批：不顧疫情還吃野味

湖南市場現宰活貓 網友批：不顧疫情還吃野味
湖南貪官砸2000萬建豪宅 父至死拒踏入

湖南貪官砸2000萬建豪宅 父至死拒踏入
湖南養老機構「爆雷」…2000老人被詐財 多人輕生

湖南養老機構「爆雷」…2000老人被詐財 多人輕生
湖南養老機構爆雷！逾2千長者受騙 有人為此跳河身亡

湖南養老機構爆雷！逾2千長者受騙 有人為此跳河身亡

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？