亂搞性關係 常德41歲女書記「以色謀權」被鍘

石門縣招商促進事務中心前黨組書記、主任李小瓊被雙開。（取材自石門融媒）

湖南省常德市石門縣紀委監委近日通報：石門縣招商促進事務中心前黨組書記、主任李小瓊被雙開。

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新京報報導，通報稱，經查，李小瓊違反中央八項規定精神，超標準接待；違反廉潔紀律，多次違規收受請託人禮品、紅包禮金；違反工作紀律，干預和插手市場經濟活動並謀取私利；違反生活紀律，長期與他人保持不正當性關係，並造成不良影響；涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法吸收公眾存款罪。

通報指出，李小瓊身為黨員領導幹部，背離初心使命，以色謀權，以權謀私，生活腐化，貪圖享樂，嚴重損害了黨員幹部形象，且在黨的18大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。

依據相關規定，經石門縣紀委常委會會議研究並報石門縣委批准，決定給予李小瓊開除黨籍處分，由石門縣監委給予其開除公職處分，對其涉嫌犯罪問題由公安 機關移送檢察機關依法審查起訴。

據報導，李小瓊是一名80後女性幹部，近幾年一直負責招商工作。

2019年3月，石門縣委組織部發布干部任前公示顯示，李小瓊出生於1980年10月，在職研究生學歷。當時她擔任縣投資 促進事務局局長，擬任縣招商促進事務中心主任。

2020年10月，據12309中國 檢察網通報：2020年9月30日，石門縣人民檢察院經審查決定，依法對石門縣招商促進事務中心黨組書記、主任李小瓊以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕。李小瓊涉嫌非法吸收公眾存款案，由石門縣公安局於2020年9月24日向我院提請批准逮捕。案件由公安機關偵查中。

報導說，2020年11月，石門縣政府下發通知，「免去李小瓊同志的縣招商促進事務中心主任職務。」

公開報導顯示，李小瓊被查後，當地曾下發「關於做好譚本仲、李小瓊、黃顯益、樊榮四起案件『以案促改』工作的通知」。今年2月3日，石門縣紀委監委召開2020年度領導班子民主生活會，組織學習了上述通知。