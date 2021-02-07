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南京女借6.5萬 用消字筆寫借條想平「白」賴帳

中國新聞組／上海7日電
借條上的字跡消失了。（取材自紫牛新聞）
借條上的字跡消失了。（取材自紫牛新聞）

江蘇南京市秦淮區人民法院近日開庭審理一起「奇特」的借貸糾紛案件，一張寫明借款6.5萬元人民幣（下同，約1萬美元）的借條上的字跡竟消失。據分析，該案被告使用「消字筆」書寫借條，坑了自己的老同學。因被告的行為已涉嫌詐騙犯罪，秦淮法院已將本案移送公安機關立案偵查。

紫牛新聞報導，這種「消字筆」在各大電商購物平台均可以買到，實測發現字跡確實在五小時後可以完全消失。此前，在中國已有多起「消字借條」詐騙案件有了判決結果，有被告被判處十年有期徒刑，並處罰金30萬元。

2019年12月，34歲的南京女子李某找到老同學陸某，說自己要做生意需要錢，向陸某借了6.5萬元，並承諾於2020年1月還款並支付利息。

李某在一張從筆記本撕下的紙頁上寫下借條，寫明借款的項目和具體金額。讓陸某萬萬沒有想到的是，一段時間後，這張借條上的文字竟消失了！

據報導，因對方拒不支付利息也沒按約定歸還本金，陸某將原告訴至秦淮法院，請求法院判令對方返還所借款項。

秦淮法院法官助理劉茂梁表示，因為李某一直處於「失聯」狀態，法院對開庭通知進行了告送達，在開庭當天李某沒出現在法庭上。本案承辦法官李娜表示，除了這筆6.5萬元的借款，陸某稱對方還以自己的名義在多家銀行貸款，累計金額超過10萬元，李某在這張借條上用模糊的語言對此進行記錄。

「在司法實踐中，如果僅憑一張沒有字跡的借條，且沒有經過鑑定的話，要求歸還借款很難獲得法院的支持。」李娜表示，好在陸某在拿到借條後拍下這張照片，照片中的借條上字跡清晰，同時透過銀行轉帳將錢轉給對方留下了紀錄，為這筆借款留下了佐證。

法官分析，李某很可能是故意使用「消字筆」書寫借條，她的行為已涉嫌詐騙犯罪。

報導說，多起相關案件的判決書顯示，被告人購買「消字筆」、「魔術筆」的渠道是透過網店。這種特殊的筆在淘寶、京東等多家大型電商平台均有銷售，外觀大多數與正常文具筆無異。大多數產品在商品介紹中突出了練字作用，強調可以讓字帖重複使用並配上大幅圖片，大多數介紹中給出的字跡消失時間從5分鐘到1小時不等。

據報導，雖然使用「消字筆」書寫字跡會消失，但仍會留下筆尖壓痕、墨水成分等，透過技術手段仍能對書寫痕跡進行鑑定，成為法庭上的證據。

記者在網上買到的「消字筆」。（取材自紫牛新聞）
記者在網上買到的「消字筆」。（取材自紫牛新聞）
記者測試，字跡逐漸消失。（取材自紫牛新聞）
記者測試，字跡逐漸消失。（取材自紫牛新聞）

詐騙 電商 人民幣

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