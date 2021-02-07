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連續11年！260萬堆成小山 汶川小村千餘人集體分紅

中國新聞組／北京7日電
四川汶川威州鎮雙河村村委會院壩裡，現金在桌上堆成了三座小山，村民們排著隊領取該村集體經濟分紅。（取材自北京青年報）
四川汶川威州鎮雙河村村委會院壩裡，現金在桌上堆成了三座小山，村民們排著隊領取該村集體經濟分紅。（取材自北京青年報）

在四川汶川威州鎮雙河村村委會院壩裡，幾張鋪著紅布的桌子上現金堆成三座小山，村民們排隊領錢，桌子上堆的現金是雙河村2020年集體經濟分紅的錢，約260萬元人民幣（下同，約40萬美元），全村千餘人三個村小組的村民每人可分至少3400元，最高的小組可分得每人4800元。如今，雙河村已持續開集體資金分紅大會11年，2009年以來，該村已分得集體經濟紅利2000多萬元。

北京青年報報導，雙河村2020年集體資金分紅大會近日舉行，村民們相聚在此領取集體經濟分紅，這是村民們一年中最開心的時刻之一，也是村里對村民們最實在的春節祝福。按照村委會工作人員提前算好的村小組決算分配明細表，村民們排著隊領錢，點鈔機數錢的聲音和村民們的笑聲交織在一起，這場分紅大會持續三個小時。

雙河村集體企業汶川雙河村投資有限公司負責人馬偉曾是該村的村委會主任，他見證雙河村集體經濟收入逐年攀升，村民們拿到的分紅一年高過一年。馬偉堋表示，雙河村的集體經濟收入主要來自村裡投建的兩個農貿市場，農貿市場將攤位出租給村民，在解決部分村民就業問題的同時，也為村集體帶來了收入。「今年，我們村集體經濟收入有300多萬，其中一部分留存作為農貿市場後續運營資金，260萬拿出來給村民們分紅。」

據報導，在村小組的決算分配明細表中，記錄著戶主姓名、享受分配人口數、享受80%分配人口數和享受20%分配人口數及相應的分配金額。馬偉稱，村里規定，戶口在村里的土生土長的雙河村村民享受較高的分紅，而外地嫁入本村的或者因工作、結婚等戶口遷出本村的這部分人口，分紅只有其他村民的20% 。

村民領取分紅後開心的數鈔票。（取材自北京青年報）
村民領取分紅後開心的數鈔票。（取材自北京青年報）

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