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浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

中國新聞組／北京8日電
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）

高齡90歲的浙江麗水「誠信奶奶」陳金英近日到金華老家，遞給侄子陳其德7萬元，還清了她10年借款裡的最後一筆，「你借錢給我這麼多年，現在我賺回來了，還給你。」10年裡，她還清2077萬欠款。

中央政法委長安劍微信公號報導，30多年前，退休後的陳金英開始創業生產中老年羽絨製品。生意最好的時候，一年銷售額超過千萬元；事業高峰期，她熱心公益，曾捐贈善款57萬多元，以及價值幾十萬元的羽絨製品。

2005年，陳金英投資1600多萬元建了新廠，2011年9月，公司資金周轉出現問題，當時有人勸陳金英申請破產，避免承擔債務，她果斷拒絕了。

陳金英先是以900萬元的低價轉讓新建的廠房，接著賣掉市區兩套房子，還剩130多萬元債務。於是，陳金英決定繼續賣羽絨服還債。

據報導，從2012年開始，陳金英帶著幾位熟練的工人租了廠房繼續生產羽絨服，令她沒想到的是，再也沒有像以前一樣的銷路，為支付工資，陳金英開始去街頭、老年公園擺攤叫賣羽絨服，即使在寒冬，當時年過八旬的她也每天早上5點多起床，在戶外一待就是一整天。

當時有記者問她，一大把年紀還欠別人這麼多錢，是否會發愁。她卻笑著說：「發愁是沒有用的，只有把身體保養好了，才有能力把這些錢給還了。」

報導說，隨著時間推移，陳金英的事蹟被多家媒體報導，她也被評為「全國十大守信人物」，被誠信奶奶打動的商家們，熱情地伸出援手，幫助她在網上銷售羽絨服，2018年1月，陳金英還清55萬元銀行貸款，沒隔幾天，87歲的她就冒著冬日寒風，給敬老院的140多名老人送去價值2萬多元的羽絨服。她說：「大家對我這麼關心，我也要把溫暖傳遞出去，讓老人們穿著新羽絨服過冬。」

這10年裡，她一共還了2077萬元，近日，她還清最後一筆債務，高興地像個孩子一般，她說：「今年過年真高興啊！」

「誠信奶奶」陳金英來到金華老家，遞給侄子陳其德7萬元，還清了她10年借款裡的最後...
「誠信奶奶」陳金英來到金華老家，遞給侄子陳其德7萬元，還清了她10年借款裡的最後一筆。（取材自微信）
陳金英的羽絨服店。（取材自微信）
陳金英的羽絨服店。（取材自微信）

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