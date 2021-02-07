性別歧視？海底撈美甲服務「女士專屬」 引發網民激辯

海底撈為女性顧客準備的免費美甲服務。（取材自海底撈官網）

知名火鍋餐廳「海底撈」除了餐點之外，最大的特色就是「川劇變臉」與各式「附加服務」，包括美甲、擦皮鞋、按摩等，但最近台灣 網路論壇Dcard上有網民反應，海底撈的美甲服務是「女士專屬」，讓他痛批「雖然男生做美甲的比較少，但這就是歧視 吧」，引發網民熱議。

香港 01報導，一名男網民在Dcard抱怨去吃海底撈在等入座的時候，朋友想去預約美甲服務，卻看到牌子上寫「女士專屬」美甲服務，便詢問男生能不能做，店員回覆只有服務女性顧客，讓該名網民炮轟，男生女生都可以擦皮鞋、用按摩椅，美甲服務卻只有女性可以，「雖然男生會做美甲的比較少，但是這就是歧視吧？」

有網友認為「為什麼一樣的消費金額，卻無法享受到一樣的服務？」、「限定性別的服務真的會讓人感覺不太好」，不過也有許多網民分享不同經驗，表示海底撈有幫男生提供美甲服務，「之前有男生朋友去問可不可以做，美甲師也回應可以。」

對此，有網民就表示自己曾問過海底撈的美甲師，該規定是出自於「保護員工」，畢竟是手碰手的服務，避免美甲師被騷擾或造成不必要的誤會，並沒有惡意，「在外面做美甲、美容的店家本來就有權只接女性顧客或禁止男士進來，是為了保護自身安全」並建議如果男生想做指甲，可以去找接受男性顧客的美甲店，強調「海底撈給的免費服務不要當義務」。