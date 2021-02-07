2地方法院找鄭爽擔任「青年公益行動大使」 挨轟急刪文

兩間法院PO出鄭爽做公益大使一文，引發網友痛批，事後趕緊刪文。(取材自微博)

女星鄭爽 上月被爆和舊愛張恒到美國 找人「代孕」後，又主張「棄養」，形象崩毀，廣電總局更罕有點名她是「劣跡藝人」。令人意外的是竟有兩個地方法院無懼上頭指令和民意，日前忽然在官方微博 發文指找鄭爽做「青年公益行動大使」，底下留言區頓時被不滿網友灌爆，法院嚇得刪文，回應確實「把關不嚴」。

香港01報導，四川重慶第四中級人民法院和山東省濟南中級人民法院，4日先後於官方微博發文，表示要與「青年公益行動大使鄭爽一起學習環保法律知識」，之後濟南高新科技術產業開發區人民法院，也跟著轉發。

蘋果日報報導，莫非是法院要挺鄭爽「復出」？結果兩間法院發布不到兩個小時，惹來一大票網友留言狂轟，重批法院：「跟鄭爽學鑽法律漏洞？」、「和鄭爽學法律，她確實需要學」、「公然支持代孕棄養？這是要改寫法律嗎？」

雖然有少數網友留言支持鄭爽，反問：「難道做了一件不好事情，就要否定她做過的所有好事嗎？」

但難敵廣大民意的壓力，兩間法院在網友狂轟猛炸下，即時删掉PO文。而重慶四中法院作出回應，承認是把關不嚴。

另外近日傳出鄭爽已訂機票準備到美國，解決一對代孕子女問題，更指她已和兩名子女視訊通話，傳鄭爽在視訊中見到小孩，說了一句「對不起」便爆哭，隨後兩名小孩在旁人的引導下叫鄭爽「媽媽」，至於她的舊愛、小孩父親張恒並沒有在視訊中出現。