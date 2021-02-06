杭州悲劇！滿分嬰兒突然窒息死亡 醫院賠百萬

遭家屬控訴的杭州瑪麗亞婦產醫院。（取材自看看新聞）

杭州市瑪麗亞婦產醫院一名剛出生的嬰兒，在出生後16小時突因窒息死亡，家屬控訴醫院顯有疏失，質疑孩子為何在打滿分的情況下突發窒息，並指值班醫生介入太遲，延誤搶救，院方表示還有待調查。

北晚新視覺報導，駱姓男子指稱，他的孩子是在2月1日14時左右在杭州市瑪麗亞婦產醫院出生，醫生表示嬰兒有輕度窒息，需要住院觀察治療，然而到第二天凌晨4時40幾分的時候，岳母急著跟他說，孩子在搶救。他說，當時都沒有接到醫院的通知，一直到凌晨5時30分，醫院告知孩子需要轉院治療，但在轉院至省兒保醫院途中不治。

駱先生說，孩子出生的時候，醫院告訴他有點輕微的窒息，但是後面都已經好了。寶寶還有一個評分表，評出來小孩的身體健康都是滿分。

據報導，駱先生多次詢問杭州瑪麗亞婦產醫院的醫生，孩子到底是幾點鐘開始搶救的。醫生告訴他是4時20分。但通過監控顯示，醫生是4時40幾分才到，之前都只有值班的護士。他並提供了一張4時30分左右的監控截圖，顯示當時在孩子身邊只有一位值班護士，並沒有看到任何搶救的過程。

家屬質疑是因為值班醫生介入太遲，才導致悲劇的發生。對此，醫院外聯部主任齊玉華接受記者採訪時表示，值班醫生在幾分鐘至十幾分鐘內就到了現場。

報導說，駱先生妻子這次購買的是29000元的生產套餐，但家屬認為醫院的醫療水平與價格不相匹配。

瑪麗亞婦產醫院和家屬進行協商，院方向家屬還原了事發經過，並答應賠償100萬，雙方最終達成和解。