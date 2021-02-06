審計界強震! 德勤會計師事務所被中國員工舉報造假、違規

德勤名列全球四大會計師事務所之一。（取材自知乎）

名列全球四大會計師事務所的德勤遭其中國 員工舉報違規，登上微博熱搜排行榜，同時也轟動了多個外企社群。據舉報資料顯示，德勤在審計過程中未執行重要審計程序，放任造假憑證，違反審計法規。其違規審計作業因涉及多家上市公司，舉報人已提供資料向中國、香港 、美國 的證券監管機構舉報。

多維新聞報導，一篇以「群發PPT舉報違規」的網文近日登上熱搜，這份資料疑似來自德勤華永會計事務所北京分所的一名員工，他將一份55頁的PPT群發公司郵件，舉報其在公司工作四年期間各種不合規的人和事，引發熱議。

根據PPT資料顯示，舉報人以自己舉報和轉述他人的方式，舉報了德勤在審計過程中「放飛機」(放水)，執行抽憑程式有違規行為，案件涉及中國外運、博奇環保以及曾因虐童事件聞名的紅黃藍教育等三家上市公司。放水的具體方式包括在審計工作中未執行重要的審計程序，在底稿上註記未做過的審計程序。

據報導，舉報人提供的資料顯示，涉及舞弊的員工包括事務所內高級經理、高級審計員，甚至連合夥人也參與其中。相關舉報材料、資訊已由舉報人提交到中國證監會、美國證券交易委員會、香港證監會等監管機構。

香港經濟日報引述德勤5日發表的聲明說，已留意到網上流傳關於德勤北京的審計項目質疑，公司將「嚴肅對待所有投訴」，現時已設立獨立專家團隊全面進行內部調查，尚未發現任何證據影響審計工作的充分性，將保留採取法律行動的權利。

另據中新經緯報導，經致電中國外運、博奇環保、紅黃藍方面，其中中國外運董秘辦電話始終是「正在通話中」；博奇環保相關工作人員稱對舉報信一事「不知道」；紅黃藍方面則表示會轉達給相關負責人。

央視新聞報導，證監會新聞發言人高莉5日表示，地方證監局接到有關舉報，已安排對舉報事項進行核查，也要求相關機構內部自查。

新華視點發表微評指出，德勤被指有貓膩，不能當熱鬧看，相關監管部門應一查到底。

一些網友表示「不止是德勤，其他三家會計事務所同樣有此類問題」，「這種問題確實需要整治，但也不是短期內通過懲罰事物所幾個人就能解決的」。