男酒局猝死留債200萬 女兒繼承遺產拒償債 還曝父有私生子

一名男子酒局猝死後欠下200萬債務卻牽扯出一系列複雜親子關係。圖為示意圖。非新聞當事人。(視頻截圖)

中國一名男子日前在酒局猝死 ，欠下200萬（人民幣 ，下同）債務，其生前朋友兼債主遂向該男子的女兒要求償還債務；但女兒表示拒絕償還，更稱父親另有私生子，債主無奈只能告上法院。

海峽導報報導，黃先生（化名）今年61歲，退休 後便從老家到廈門，隨兒子安享晚年。不久前，老家一名故友的離世，導致了一場債務糾紛。

事情得從五年前說起。2015年9月黃先生的老朋友老鄒（化名）因急需資金周轉，便向黃先生借錢。當時，雙方約定，由老鄒出具親筆手書借條一張，載明其向黃先生借款人民幣180萬元；借條載明，借期5年，第一年利息24%，此後利息每年按10%遞增，直至年息到36%後封頂；利息每半年給付一次。

當天黃先生便將180萬元匯至老鄒的帳戶。後來，老鄒依約向黃先生轉帳支付半年利息21萬6000元。不久後，老鄒再次向黃先生借款20萬元；借條載明，借款應於2019年10月前歸還，月息2.5%。黃先生同樣在當天將款項匯給老鄒。

讓黃先生意外的是，此後老鄒未再支付任何利息，經多次催告，老鄒均以各種理由推託。

不料，2019年5月老鄒在一場酒局猝死；黃先生得知噩耗從廈門趕回老家，此時才得知老鄒已於2016年7月與妻子離婚，且雙方在財產分割協議中約定，將名下一套樓中樓過戶至女兒鄒女士（化名）名下。

後來，黃先生多次與老鄒的女兒協商其父的債務償還，希望唯一的繼承人鄒女士履行還款義務，但鄒女士以手頭資金不足為由拒絕履行，黃先生只好將鄒女士告上法庭。

鄒女士稱自己已聲明放棄繼承，對父親的遺產不管不顧。鄒女士還提出，其父親的公司股份、房產、車輛和民間借貸債權等遺產，足以償還該筆債務，不應將其作為被告。

庭審中鄒女士還提出父親有個九歲的私生子，不過，鄒女士未能提供直接證據佐證；法官詢問原告律師是否追加被告，原告律師予以否定。法院一審判決，認定鄒女士應在繼承老鄒遺產實際價值的範圍內，償還黃先生借款本金200萬元及利息。

法院認為，鄒女士放棄繼承的行為還處於不穩定狀態，不能產生約束力，鄒女士作為第一順序繼承人，仍應在繼承遺產實際價值範圍內承擔清償責任。一審判決後，鄒女士並未上訴。