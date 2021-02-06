遭天降大狗砸癱 怒告全棟樓主、租客 廣東女獲賠117萬

廣東一名女子路過白雲區一棟廠房，突遭樓上墜落的一隻大狗砸癱。(取材自廣州日報)

禍從天降！2018年4月15日下午2時許，廣東省廣州市一名女子路過白雲區一棟廠房，突遭樓上墜落的一隻大狗砸中頭頸部；狗狗爬起後便離開現場，不知所蹤，女子因傷導致高位截癱，經鑑定為一級傷殘。但女子找不到大狗及飼主，怒而把整棟樓連同房東 和住戶全部告上法院。

廣州日報報導，被砸癱的女子索賠醫療費 、護理費、精神損害撫慰金等，一共求償300多萬人民幣 。但由於該案傷人者是找不到主人的動物，因此更加複雜；自2018年當地法院第一次開庭審理至今，該官司已持續超過兩年半時間。

5日上午，廣州市白雲區人民法院一審宣判，被告房東和二樓承租方的一家電子公司，須連帶賠償殘疾賠償金等共計117萬3830.71人民幣。

報導說，該案件中，原告的受害原因是大狗從建築物公共區域的3樓天台墜落所致，但現有證據無法確定實際侵權人或大狗實際管理人。被告房東作為案涉建築物的出租人，被告電子公司作為該區域的實際使用人，均負有安全保障義務，以防範、制止高空拋、墜物等侵權行為的發生。

然而，因兩管理人的疏忽，造成狗隻能任意出入天台後墜落，導致原告人身損害，依照《民法典》規定，應當承擔責任，遂對兩名被告作出上述判決。