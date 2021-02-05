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試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

中國新聞組／北京5日電
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

連日來，澳洲華人論壇一段視頻引發眾怒，視頻中一名澳洲的中國留學生女孩與唐人街奶茶店老闆發生爭執。老闆朋友搧了女孩一耳光，並用腳將她踹倒在地。視頻在微博上被瘋狂轉發，網友號召抵制這家奶茶店，奶茶店在Google的評價一度低到1.3分，打人男子的個人信息也被曝光。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，視頻顯示一名女生身穿牛仔吊帶，正與灰色T恤男子交涉。女生問「不結工資是吧？」男方則反問「試工沒有工資，結什麼？」女生提醒BBS上有人罵對方，男子笑稱太好了，另一女生幫腔稱，幹幾天不能白幹，不能白嫖。

爭執過程中，一名黑色T恤男子衝上來對著牛仔吊帶女生就是一拳，雙方人員爭執進而升級，女生直接被踹倒在地，另一服務生被推倒地上。

案發地是在澳洲南部城市阿德萊德，唐人街一家奶茶店內，起因是為老闆拒絕支付時薪10澳幣的工資，他稱女孩只是在試工沒有工資。

警方抵達時，嫌疑人已離開現場，這名女孩也接受了醫護人員治療。

對此，澳洲新南威爾士州總工會工作人員孫德承表示，試工如果是在工作，應該是有工資的，除非試工目的是檢驗他是否有工作能力。

孫德承稱，據南澳刑法，如果被查證屬實，這位男士很可能構成了襲擊罪，襲擊罪的懲罰是兩年（監禁），如果襲擊造成比較嚴重的傷害，是三年或者以上。

澳洲 中國留學生 華人

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