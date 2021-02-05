悲劇！湘7歲男童獨自上超市 羽絨服被捲入電扶梯窒息亡

男孩母親哭到癱軟。（視頻截圖）

湖南一位七歲男童在超市搭乘電扶梯時，羽絨服被捲入電扶梯，導致男童窒息死亡。男童的母親得知兒子被捲入電扶梯正在搶救，當場崩潰。目前，男童家人正在處理後事，一名村民說，「大家都聽說了，我們是一個村的，7歲的孩子已經沒了，人還沒有安葬」。

綜合媒體報導，男童的爸媽都在超市附近上班，當天男童向媽媽說要去超市買東西，男童母親也沒多想，就給了孩子一些錢，讓他自己上超市買東西。

從監視視頻可以看到，這位男童身穿黑色羽絨衣獨自走進超市，在搭乘電扶梯的時候，衣服突然被捲入，最後整個人卡在電扶梯。最後因為衣領緊緊勒住脖子，導致窒息而死。

隨後，男童的母親接到電話，說男童被卡在電扶梯裡，正在搶救。男童的母親急忙跑過去，抵達時，男童已經身亡。

事情發生後，男童的父親質問超市管理人員，為什麼電扶梯旁沒有人值班，如果有人馬上按下緊急按鈕，孩子就不會發生這樣的意外。超市工作人員回應，事故是小男童在扶梯上玩耍造成的。扶梯性能沒有問題，並且扶梯旁有文字提醒和語音提醒，小朋友請勿在扶梯上玩耍，注意安全。

有網友認為，「家長有不可推卸的責任。至於超市即使有責任也不大，因為從事故發生到孩子窒息死亡時間很短，附近又沒有急救設備，超市也沒有相關專業人員。小孩乘坐電扶梯時要有家長的陪同，所以還是家長責任更多一點」。

也有網友表示，「超市是人員比較集中的地方，人來人往的，在扶梯口應該有工作人員堅守崗位，以防萬一，還是超市的責任較大。希望有扶梯的能有監管人員，保證顧客的安全」。