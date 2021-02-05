我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2667萬例 逾45萬病亡

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

悲劇！湘7歲男童獨自上超市 羽絨服被捲入電扶梯窒息亡

中國新聞組／北京5日電
男孩母親哭到癱軟。（視頻截圖）
男孩母親哭到癱軟。（視頻截圖）

湖南一位七歲男童在超市搭乘電扶梯時，羽絨服被捲入電扶梯，導致男童窒息死亡。男童的母親得知兒子被捲入電扶梯正在搶救，當場崩潰。目前，男童家人正在處理後事，一名村民說，「大家都聽說了，我們是一個村的，7歲的孩子已經沒了，人還沒有安葬」。

綜合媒體報導，男童的爸媽都在超市附近上班，當天男童向媽媽說要去超市買東西，男童母親也沒多想，就給了孩子一些錢，讓他自己上超市買東西。

從監視視頻可以看到，這位男童身穿黑色羽絨衣獨自走進超市，在搭乘電扶梯的時候，衣服突然被捲入，最後整個人卡在電扶梯。最後因為衣領緊緊勒住脖子，導致窒息而死。

隨後，男童的母親接到電話，說男童被卡在電扶梯裡，正在搶救。男童的母親急忙跑過去，抵達時，男童已經身亡。

事情發生後，男童的父親質問超市管理人員，為什麼電扶梯旁沒有人值班，如果有人馬上按下緊急按鈕，孩子就不會發生這樣的意外。超市工作人員回應，事故是小男童在扶梯上玩耍造成的。扶梯性能沒有問題，並且扶梯旁有文字提醒和語音提醒，小朋友請勿在扶梯上玩耍，注意安全。

有網友認為，「家長有不可推卸的責任。至於超市即使有責任也不大，因為從事故發生到孩子窒息死亡時間很短，附近又沒有急救設備，超市也沒有相關專業人員。小孩乘坐電扶梯時要有家長的陪同，所以還是家長責任更多一點」。

也有網友表示，「超市是人員比較集中的地方，人來人往的，在扶梯口應該有工作人員堅守崗位，以防萬一，還是超市的責任較大。希望有扶梯的能有監管人員，保證顧客的安全」。

男童被卡在電扶梯。（視頻截圖）
男童被卡在電扶梯。（視頻截圖）
男童被卡在電扶梯。（視頻截圖）
男童被卡在電扶梯。（視頻截圖）

上一則

為裝蹲便器 長沙男擅自從29樓翻進28樓鄰居家打洞

下一則

近5年在加拿大大學畢業港生 可申請3年工作簽證

延伸閱讀

有人陪死就不怕…甘肅女跳河 竟拉陌生女童「陪葬」

有人陪死就不怕…甘肅女跳河 竟拉陌生女童「陪葬」
法拉盛凱辛納公園劫案頻傳 專挑華人 嫌犯為青少年

法拉盛凱辛納公園劫案頻傳 專挑華人 嫌犯為青少年
籌措違約金？鄭爽賠售豪宅 砍價2000萬人民幣

籌措違約金？鄭爽賠售豪宅 砍價2000萬人民幣
范軼然父母 芝大悼念會送別愛子 諾獎得主韓森：痛失優秀學生

范軼然父母 芝大悼念會送別愛子 諾獎得主韓森：痛失優秀學生

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情
「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲