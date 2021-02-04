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慣犯？知名女博主舉報微軟外籍員工性騷 回應：正在查

中國新聞組／北京4日電
旅遊博主徐可意。（取材自微博）
旅遊博主徐可意。（取材自微博）

知名旅遊博主、風光攝影師徐可意實名舉報微軟外籍員工騷擾多名中國女性，引發關注。她2日告訴媒體，微軟回信稱會調查但至今沒結果，她選擇站出來是相信此人之前在中國得手過，才會如此肆無忌憚，希望今後不會有女性再被他性騷擾。

華商報報導，徐可意表示：「微軟中國的全職員工莫赫辛(譯名)騷擾我，令人作嘔，我拉黑他後發現還有其他受害者，他還曾發AV視頻截圖給其他受害者，可見此人性騷擾中國女性是慣犯。」

徐可意說，她去年加了一個微信群，聊天紀錄顯示，莫赫辛稱自己是亞洲某國人，在北京工作已多年，然後邀請她去上海吃晚餐喝酒。莫赫辛時不時地在微信上詢問徐可意在幹嘛？還會發早餐照片給她，然後約她吃飯。在得知徐可意有孩子後，他竟然問她是否已婚？是否已經離婚？

有網友表示，徐可意發的微信截圖內容並不能證明被性騷擾，因為對方只是問她有沒有離婚，可以說是被冒犯，但稱性騷擾有些過了。

據報導，徐可意對此表示：「我及時拉黑了他，他才沒有進一步的騷擾行為。我在微信群裡講述被騷擾的遭遇，有四位群友告訴她也被那個人同時騷擾，還給她發來了聊天紀錄，跟同她聊天一樣的套路。」

徐可意將自己的遭遇在微博上公開，引發關注。一名網友告訴她，2017年，莫赫辛曾在北京向她問路，然後加了微信，之後竟然給她發了青少年AV視頻。那名網友還給她發了當時的微信截圖。

徐可意表示，事發後，有匿名者替她在微軟內部寫郵件舉報，她自己也寫郵件給微軟總部的法務合規部。1月29日，法務部回信說他們會調查這個事件，並將採取適當行動，但至今沒有回覆。

報導指出，有個跟莫赫辛在同一層辦公樓工作的網友還稱，這兩天莫赫辛一直在工位上上班。

據微軟Dynamics 365論壇披露，莫赫辛自我介紹稱在微軟的信息諮詢部門擔任顧問，工作地點在上海。

知名旅遊博主爆料微軟外籍員工騷擾自己。（網頁截圖）
知名旅遊博主爆料微軟外籍員工騷擾自己。（網頁截圖）

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