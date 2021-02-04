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扶貧幹部怒懟「懶惰父子」網友一片讚聲 他卻面臨懲處

中國新聞組／北京4日電
扶貧幹部怒斥父子倆：「11點還不起，家裡牛都餓死了。」(視頻截圖)
扶貧幹部怒斥父子倆：「11點還不起，家裡牛都餓死了。」(視頻截圖)

近日，一則名為「扶貧幹部怒懟懶惰父子」的視頻引發熱議。畫面中，一對父子家裡四處髒亂，垃圾遍地。日上三竿，都11點了父子倆還在炕上躺著，尿盆擺在炕邊。畫外音的男子怒懟：「牛都餓死了也不知道，還想讓人咋操心啊不怕別人看不起，就怕自己不爭氣！」「懶漢難扶」現象不罕見，網民紛紛給「怒懟」點讚。不料隨後事件反轉，扶貧開發辦竟稱要「處理」涉事扶貧幹部。 

澎湃新聞報導，常聽聞基層幹部講起「懶漢難扶」的事情——第一天給貧困戶送去十隻雞雛，第二天再去，發現都被串在竹籤上烤熟了，桌上還擺著一瓶酒；想方設法幫貧困戶貸款搞養殖，拿到錢後卻立馬被抽菸喝酒花沒了……。

扶貧的資金理應用在真正需要幫助的貧困戶身上，絕不能用來養懶漢。扶貧幹部雖然「話很重」，但都是恨鐵不成鋼，扶貧幹部也希望能激發貧困戶的意志，讓貧困戶的觀念從「要我脫貧」改「我要脫貧」。

報導指出，引發熱議的「扶貧幹部怒斥懶惰父子」事件，當天就出現驚人反轉，內蒙古通遼市一名包聯幹部當晚表示，「這家有三口人，是祖孫三代。爸爸和爺爺有病不能自理，由16歲兒子平日照顧，且牛是病死的，不是被父子餓死的。」對此，通遼扶貧開發辦表示，正商議如何處理涉事扶貧幹部。 

報導稱，網民紛紛為這位扶貧幹部抱不平，「還處理幹部？就憑屋裡這樣我該信嗎？」、「再怎麼有病也不至於連屋子都弄成這樣吧」、「這是在助長懶風，只要是貧困人口，就得哄著了？」、「這幹部是恨鐵不成鋼，為什麼要處理？以後扶貧幹部要跪下來叫爹？」

尿盆擺在炕邊。(視頻截圖)
尿盆擺在炕邊。(視頻截圖)

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