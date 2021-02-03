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上海珠寶店700萬鑽石被調包 離職男網購紀錄露馬腳

中國新聞組／上海3日電
警方稱，真假鑽石外形極為接近，即使專業人員也需借助儀器鑒定。（圖：青浦公安）
警方稱，真假鑽石外形極為接近，即使專業人員也需借助儀器鑒定。（圖：青浦公安）

上海市一家珠寶店的銷售員，去年11月底用定製的高仿鑽石調包了7顆價值700多萬人民幣的天然鑽石，其中最大顆的達6克拉；離職賈姓嫌犯日前落網，被調包鑽石中6顆鑽石已追回，一顆1.5克拉鑽石被以近10萬元價格銷贜。

上游新聞報導，辦案人員表示，該珠寶公司最後一次清點日期為2019年11月，距案發時已隔近一年，報案時該公司共有鑽石500餘顆。此外，在2020年間，該公司還多次攜帶鑽石外出展覽，且所帶鑽石不一，前後接觸過鑽石的人員較多；加上鑽石體積小、易攜帶等因素，導致破案難度較大。

報導指出，經過一系列走訪調查後，警方將目標鎖定在一名僅入職7個月、就於2020年6月離職的銷售員賈男。自2020年1月起，賈男多次在網店定製購買高仿鑽石。專案組隨即分別到廣東、廣西兩地核實賈男購買、加工高仿鑽石的相關信息，最終發現他購買加工的7顆高仿鑽石，規格和珠寶公司被盜鑽石完全相同。2020年12月30日晚，警方在上海市一小區住宅抓獲嫌犯賈男。

抓捕視頻畫面顯示，賈男在其家中被抓後，從自家衣帽間中拿出藏匿的6顆鑽石，警方還找到涉案鑽石的認定證書。面對妻子，賈嫌低頭痛哭，重複說著「我錯了」。

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