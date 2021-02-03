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四川女大生學開車失蹤 6天後尋獲慘遭性侵剖腹

中國新聞組 / 北京3日電
四川一名女大生上完駕訓班突然失蹤，6天後被發現時肚子被慘忍剖開，疑似生前遭人性侵後棄屍荒野。（取材自廣東台觸電新聞）
四川一名女大生上完駕訓班突然失蹤，6天後被發現時肚子被慘忍剖開，疑似生前遭人性侵後棄屍荒野。（取材自廣東台觸電新聞）

四川德陽一名女大生日前在上完駕訓班後突然失蹤，直至6天後才被發現橫死草叢中，女子的肚子已被殘忍的剖開，疑是生前遭人性侵後棄屍荒野。德陽市、旌陽區公安查獲42歲權姓男子有重大嫌疑，專案民警在眉山市東坡區將其抓獲。

綜合媒體報導，張姓女子在上月24日下午3時20分從駕訓班下課後，準備步行去搭乘公車時於下午3時50分失聯。該女子的父親表示，當天下午6時撥打女兒電話，發現對方關機，因為駕訓班地點偏僻讓他們擔心可能遭遇不測，隨後便直接向警方報案。

來源：youtube

家人自從報案後一周仍無張姓女子的消息，直至30日才接獲警方通知，在她最後出現點附近的草叢中找到了遺體，由於之前他們也曾多次到那裡尋找卻都無果，讓人懷疑可能不是第一案發現場。對此張姓女子的父親哀痛表示，遺體是在距離練車地點幾百米處被發現的，「生前受到惡劣傷害，遇害地點人跡罕至，環境雜亂。」

「駕校師傅帶領學員學完後，扔在路邊就不管了，我們就想問問，盡到保護的義務了嗎？」張先生質疑說，女兒練車地點比較偏僻，環境雜亂，監控也很少，或許給「惡魔」行凶提供了機會。事情發生後，駕校方面沒有跟家屬有過任何聯繫，家屬也不清楚合同怎麼簽的。

村民和網友議論紛紛，均是說著張女遺體的慘狀，甚至還有人說張女是被姦殺，肚子被刨開。「警方沒讓我們在現場看孩子，但我們知道的情況就是那樣。」張先生這樣說道。

對於網路上猜測死者肚子被剖開的消息，張父證實並說明是有可能遭性侵的嫌疑。目前，法醫已進行屍檢，家屬希望等驗屍結果與警方調查結果出爐後才進行安葬，全案仍在調查中。

張女遇害之後，各地很多網友紛紛表達惋惜之情，也有不少當地網友吐槽說，案發地點周圍很多荒地和雜草，距離市區比較遠，人和車都很少，希望警方在早日破案的同時，有關部門也該重視周圍的一些路燈、監控以及其他設施環境，消除掉安全隱患，避免悲劇再次發生。

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