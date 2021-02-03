獄卒變假活佛 強姦女弟子、斂財2億 判囚25年

王興夫不但騙財，更強姦及猥褻女信徒。（取材自央視）

山東濟南中級法院近日審結一宗「假活佛」案，被告王興夫犯組織利用邪教破壞法律實施罪、非法經營罪、強姦罪、強制猥褻婦女罪，數罪並罰下判處有期徒刑25年。

媒體披露，王興夫在2008年9月5日到9月7日，偽造身分並先後在多間寺廟「坐床成佛」；王興夫不但詐騙信徒錢財及非法經營，10年間涉額接近2億元人民幣 ，甚至歪曲藏傳佛教的概念，猥褻及強姦女性信徒，至少10人受害。

據報導，王興夫實際上是濟南監獄 的公職人員，同時以氣功大師的名義長期在外開班收徒。由於難以兼顧兩方面的工作，濟南監獄在無法聯繫到王興夫本人的情況下，於1997年開除王興夫。2000年左右，政府取締有害氣功一系列功法，王興夫就搖身一變成為佛教居士進行宗教活動。及至2008年，王興夫在四川省甘孜州石渠縣俄若寺，拜當地的一位老僧人為師，並在同門師兄弟魯絨的幫助下，偽造藏民身分「洛桑丹真」，甚至「坐床成佛」。

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王興夫成為「假活佛」後肆意斂財，在全國各地擁有12套房產，警方案發在進行調查，更有查獲大量現金、銀行卡、金條、高檔奢侈品、名酒。其中王興夫擁有的一幢別墅，面積接近1000平方米，並有一個藏有超過50萬元現金的保險櫃，全案綜合審計結果為1.98億元人民幣。

王興夫以活佛名義開展活動，在瀋陽、北京、濟南、成都等地建立起八大核心道場，再下設各級分道場，在全國20多個省市區發展超過3000名弟子。王興夫更通過歪曲藏傳佛教中「身加持」和「雙修」的概念，猥褻及強姦女性信徒。他更要求信徒親筆寫下毒誓，並向女信徒灌輸「身加持」、「雙修」等歪理，每晚讓一至兩名女弟子服侍，「把身體當作法器，任由他這活佛打造」。

根據警方掌握的證據，過去這些年裡被王興夫性侵 害的女信徒至少有10人，其中8人被強姦，2人被猥褻。但警方亦坦言，由於性侵害案件中多數受害者不願主動報案的特性，以及王興夫的作案時間有較大跨度，故實際上有被性侵害過的人恐怕遠不止10人。