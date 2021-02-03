騰訊查處60起貪腐案 開除百人、送辦40人

騰訊公司董事長馬化騰。（美聯社）

中國 企業內部腐敗問題又受關注，騰訊反舞弊調查部昨天發文指出，2019年第4季至今，發現查處違反「騰訊高壓線」案件逾60起，100多人因貪腐被辭退，40多人因涉嫌犯罪被移送公安 機關處理。

綜合媒體報導，「騰訊高壓線」被騰訊集團視為公司文化和價值觀所不能容忍的行為界線，員工個人行為一旦觸及此界線，將遭開除。相關行為包括弄虛作假、收受賄賂、洩漏機密、不當競爭、利益衝突及違紀等。

騰訊近日發布反舞弊通報，對違反「騰訊高壓線」行為，強調採取「零容忍」態度；涉案外部公司也會列入公司黑名單，永不合作。而一旦發現有員工涉嫌違法犯罪的，必將移送公安司法機關追究法律責任，同時也會密切配合警方進行打擊，抓捕涉案的外部人員。

比如，騰訊前OMG娛樂資訊部副組長丁曉嬌利用職務便利，收受供應商好處，並與供應商串通，侵占公司財物，已被公司辭退。同時，丁曉嬌因犯非國家工作人員受賄罪和職務侵占罪，被依法追究刑事責任。

騰訊PCG資訊運營部付軍利用職務便利，為供應商謀取利益，並收取供應商好處，已被公司辭退。同時，付軍因涉嫌犯罪，也被移送公安機關處理。