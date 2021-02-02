不滿女客給差評 上海外送員上門嗆：3分鐘不消掉弄死妳

外送員不滿得負評，上門威脅女客戶。（視頻截圖）

用外送平台點餐越來越普及，外送員與消費者的糾紛也越來越常見。日前上海一名張女士因不滿外送員服務態度惡劣，因此給了「差評」，沒想到對方隔天竟上門報復，不只砸門、辱罵，甚至出言恐嚇「差評給我取消掉！3分鐘解決不了，我就弄死你！」張女士立刻報警求助，外送員因尋釁滋事罪被警方拘留10日。

香港01報導，獨居的張女士在1月16日晚上8時許在美食外送平台上點餐，由於外送員不配合送餐，且溝通時態度異常惡劣，於是張女士就給了外送員「差評」。

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隔日中午，張女士在家休息卻突然聽到有人瘋狂地砸門，張女士拿起手機 錄影存證，只見開門時一名男子對著她叫罵，且外面大門已被砸壞了，「我才反應過來可能是昨天的外送員，他恐嚇我說讓我趕緊把差評取消掉，否則要弄死我之類的。」

外送員要求張女士賠錢，原本要求人民幣 300元（約46.4美元 ），後來又改口變成人民幣200元（約30.9美元），並要求張女士必須立刻轉給他，不然就跟張女士沒完。張女士迫於人身安全只好答應給外送員轉帳200元，並以撤銷差評為由趁機報了警。

據報導，收到錢的外送員因為著急配送下一單就離開了，但臨走前仍警告要想辦法取消差評，「不然我還會回來找妳、弄死妳，要是我以前的脾氣我早就直接拿刀砍死妳了！」

張女士事後向外送平台投訴，客服卻表示「是外送員自身的問題，與平台無關」，只賠償100元人民幣的優惠券，並要求張女士報警。張女士報警求助後，根據警方出具的行政處罰決定書顯示，外送員已因尋釁滋事被拘留10日。