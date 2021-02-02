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河南硬核記者轟代孕 拽著中介進警局

中國新聞組／北京2日電
記者「獅子」當眾拽著代孕中介不撒手。（取材自觀察者網）
記者「獅子」當眾拽著代孕中介不撒手。（取材自觀察者網）

日前，在報導一樁「代孕糾紛」時，記者「獅子」當眾拽著代孕中介不撒手，最終將她送進派出所。不少網友為這位勇敢正直的記者小哥點讚：「這才是鐵肩擔道義！」

來源：YouTube

河南廣播電視台民生頻道「大參考」報導，家住河南周口的魯女士現年47歲，因為再婚，她特別想和現任丈夫有一個自己的孩子。2020年9月，他們前往鄭州一家醫院做試管嬰兒，但沒成功。經該醫院一位大夫介紹，魯女士認識自稱是中介的「衛姐」。

魯女士說，這個衛姐自稱是喜代爾公司的人，讓她交了人民幣2萬（約3100美元）的意向金。衛姐後來說要讓魯女士找「卵妹」，又要找「代媽」，又要掏錢。

據報導，綽號「獅子」的記者一聽，立馬意識到情況不對：「難道這是要讓你做代孕嗎？」

魯女士肯定這樣的說法，並表示「卵妹」12萬，找「代媽」又要幾十萬。

「獅子」便陪同魯女士和衛姐見面。

誰知衛姐遲不露面，中途還臨時更換接頭地點。一見面，「獅子」便把她給拽住了。衛姐先是否認自己身分，見大事不妙，她就想退錢跑路，但「獅子」壓根就不放手。

報導說，「獅子」明確表態，這事別想私了：「（代孕）不是（錢的事），你懂不懂法？！」、「你還護著她嗎？不能走！」

「獅子」義正言辭地說，警方就在路上，「你碰見我，我就不會讓你走。」

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