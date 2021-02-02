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疑用藥有問題… 江西7旬翁闖診間 刺女醫注射農藥

中國新聞組／北京2日電
公安機關在南昌縣將裴姓老翁抓獲歸案。(視頻截圖)
公安機關在南昌縣將裴姓老翁抓獲歸案。(視頻截圖)

江西南昌市東湖區人民檢察院，2月1日受理南昌大學第二附屬醫院惡性傷醫案，經審查決定，以故意殺人罪對77歲裴姓犯罪嫌疑人批准逮捕。

南昌東湖檢察報導，裴姓男子是南昌縣退休工人。2016年1月，裴男因高血壓等疾病在南昌大學第二附屬醫院住院治療，主治醫生是本案被害人曾女。出院後，裴男無端猜疑曾女用藥存在問題致其病情加重，故懷恨在心，蓄意報復。

今年1月27日11時40分許，裴男經事先準備，攜帶裝有「滅多威」農藥的獸用注射器來到南昌大學第二附屬醫院門診診室，對正在坐診的曾女扎刺並注射農藥，隨後逃離現場。當日下午2時20分許，公安機關在南昌縣岡上鎮將裴男抓獲歸案。

南昌市東湖區人民檢察院對該案高度重視，於案發當天派員提前介入，參與案情分析、前往醫院了解被害醫生狀況，從偵查方向、證據收集固定等方面提出偵查意見，同步引導偵查取證。

每一個傷醫事件的背後，會有千萬個醫療工作者在自己的職業路口徘徊。如果，救死扶傷的醫護人員的生命安全都無從保障，對整個社會來說，對我們每一個人來說，無疑是一個悲劇。

檢察機關將堅決依法從快、從重打擊暴力傷醫犯罪，堅決保障醫護人員執業安全，堅決維護社會和諧穩定。

高血壓 公安 退休

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