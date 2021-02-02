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新商機 ! 黃牛代搶離婚名額 每單600人民幣

中國新聞組／北京2日電
多地數據顯示，90後正成為離婚群體的主力。（取材自澎湃新聞）
多地數據顯示，90後正成為離婚群體的主力。（取材自澎湃新聞）

多地數據顯示，90後正成為離婚群體的主力，三十而立變成「三十而離」，讓人唏噓。政府為降低離婚率，在今年施行的民法典中要求欲離婚的夫婦得先上網預約，經過30天「冷靜期」才准辦手續。沒想到竟有黃牛將此視為「新業務」，網上提供離婚預約代搶服務，收費600元人民幣（約93美元），沒搶到可全額退費。

來源：YouTube

中國新聞周刊報導，近日，網傳廣州2月的離婚預約名額爆滿，且「每天名額上限330個」，引發關注。有代搶商家表示，「全都沒有號了，因為現在是提前三十天放號，已經全部放完了」。

網上有黃牛提供離婚預約代搶服務。（視頻截圖）
網上有黃牛提供離婚預約代搶服務。（視頻截圖）

另據新華視點報導，廣州市民政局官員表示，網上離婚登記「號滿」不代表無法辦理離婚，群眾可撥打專線或婚姻登記處諮詢電話進行預約，也可直接到現場預約輪候辦理。此外，網上預約通常會有很多人既不到現場辦理也不取消，導致預約號被占用，以2020年12月為例，全市離婚登記網上預約4716對，到場辦理的只有2372對。

而據半月談報導，近年離婚人群顯現出年輕化的特點。山西洪洞縣民政局婚姻登記處負責人賈奇英說，「一些年輕人婚後一、兩年就來離婚，有的甚至頻繁離婚。」有一對約27、28歲的夫妻，有過6、7次婚姻登記記錄，「電腦上一個界面都顯示不完，還要翻頁」。

事實上，90後離婚早已不是新鮮事。河南省鄭州市民政局曾有過統計，90後離婚數量已經占到全市總離婚人數的兩成以上。浙江省衢州市柯城區人民法院特邀調解員袁瑋驊認為，90後之所以成為近兩年來離婚隊伍中的主力軍，原因之一是90後崇尚自由，對待婚姻較為任性、衝動。

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