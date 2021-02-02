拿生理食鹽水冒充！中國逮80人扣3000劑假疫苗

圖為國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗。（取材自環球時報）

中國各地陸續開打新冠疫苗 ，但近日卻傳出假疫苗、電信詐騙接種疫苗案。公安 部昨天宣布破獲大型疫苗造假集團，查獲80多名嫌犯、3000多支假新冠疫苗。這是中國首度查獲假冒新冠疫苗。

本報系聯合報報導，公安部調查，自去年9月以來，孔姓嫌犯通過向預灌封注射器組合件注入生理鹽水加工製作假新冠疫苗，並層層加價銷售。公安部稱，涉案製假工廠已被警方搗毀，該批假新冠疫苗流向均已查明。

據明報報導，被查獲的假疫苗為仿冒國藥集團北京生物製品研究所生產的「愛可維」新冠疫苗，該犯案集團做案範圍擴及江蘇、山東、北京等地。

中國公司破獲製造假疫苗的犯罪集團。（央視截圖）

同時，電信詐騙集團 也趁機利用發送偽造的官方訊息，要求民眾點擊鏈結預約接種新冠疫苗。詐騙簡訊以當地疾控中心名義發出，顯示新冠疫苗已開放預約並附上預約鏈結，引導居民點擊繳費。公安機關已發布緊急通報闢謠，籲民眾不要上當。

公安部稱，近期公安機關開展依法嚴厲打擊嚴密防範涉疫苗犯罪專項行動，主動排查、依法嚴厲打擊製假售假、非法經營、走私疫苗，接種疫苗過程中發生的非法行醫和以疫苗為幌子進行詐騙等犯罪行為。