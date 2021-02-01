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店家送廢紙箱 老人賣23元想還20 網友讚：善良遇見善良

中國新聞組／北京1日電
店主把紙箱送老人。(取材自紅星新聞)
店主把紙箱送老人。(取材自紅星新聞)

近日，成都一家母嬰店店主劉剛將廢棄的紙箱送給老人，對方變賣紙箱後執意要將23元收入中的20元給他。這讓他感動不已，並將與老人交談的視頻發到網上，超百萬網友為視頻中的老人點讚，不少人留言感慨「善良與貧富無關」、「善良遇見善良，這便是美好」。也有網友讚美劉剛，「有愛的你照亮他人，善良的人也會溫暖你。」

紅星新聞報導，劉剛是成都郫都區科化北路一家母嬰店的老闆，店鋪開業近半年，由於做奶粉批發，每天店內有許多廢棄紙箱，以往他都是把紙箱直接放在店門口，「誰看到誰就拿走。」但由於生意太忙，前段時間曾出現紙箱裡東西沒清理完就被人拿走的情況。從那之後，他便不再把紙箱拿出來了。

幾天前，劉剛看見一位老人在他店門口掃地，「看老人長得比較友善。」劉剛就把當天的紙箱拿出來給了他。

當時老人還一直提醒他，「這個紙箱你可以自己拿去賣錢嘛，送了就可惜了。」整個過程老人一直在提醒劉剛，也讓劉剛對老人的印象比較深刻，第二天他又把店裡的紙箱留下來給他。

劉剛以為把紙箱給老人是一件小事情，可讓沒想到，老人當天拿著變賣紙箱的錢來找他，「他說賣了23元錢，要把其中20元給我。」

劉剛並沒有收下錢，他做了十多年生意，以往把廢棄紙箱給別人，最多得到一句「謝謝」。劉剛表示，他當時認為應該把這件事記錄下來，便調出店門口的監控視頻發到網上，沒想到獲得超百萬的點讚。

報導說，還有網友表示想要關心這位老人。有人通過他視頻帳號的主頁聯繫上劉剛，並加了微信要轉帳給他，希望能把他們的關愛送到老人手中。

劉剛說，目前已有七、八位愛心網友向他轉帳1000多元，「500、200、100、88元的都有……我讓他們不要轉多了，我們也不是去炒作這個事，盡自己的一點力量就好了。」

劉剛1日將帶著網友們的愛心捐款和自家店裡賣的奶粉送到老人手中。在給老人這筆愛心善款時，他也會全程錄像，保證把網友的愛心一分不落地送至老人手中。馬上要過年了，他表示，還會給老人添置一身合身的衣服。他也表示，「只要我的店還在，這個紙箱就給他了。」

百萬網友點讚。(取材自紅星新聞)
百萬網友點讚。(取材自紅星新聞)

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