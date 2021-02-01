特斯拉買6天故障 甩鍋國網電流…車商遭打臉後道歉

塗先生買的同型車款。（取材自每日經濟新聞）

江西南昌一名特斯拉 Model 3車主，在買車第六天的一次充電後，車子突然斷電無法啟動，故障原因是國家電網的電流過大燒壞了車子逆變器；這樣的說法不僅引來了網友吐槽，國家電網南昌供電公司也直接「打臉」特斯拉，特斯拉隔日立刻發表聲明，指售後人員與車主溝通的錄音遭剪輯，引發誤會，並對此深表歉意。

來源：Burn After Reading YouTube

每日經濟新聞報導，塗先生表示，自己剛買六天的特斯拉Model 3，使用特斯拉官方超級充電樁充電後，「車輛劇烈抖動，主頻還出現連串故障碼」，按照售後指示操作後仍無法排除故障，無奈之下只好把車留在停車場過夜，而且因為沒電，窗戶也沒法關。

隔天中午售後人員到場把車拖回特斯拉中心，售後負責人表示，因為國家電網的電流太大，充入車子的電流過載，把逆變器燒壞了。新車才買五天，逆變器就被燒毀，塗先生希望退換車，但特斯拉只願意免費更換損毀配件。

塗先生的遭遇被曝光後，立刻在網上引發軒然大波，有網友吐槽，明明是特斯拉設計的逆變電路不合理，還強行甩鍋到國家電網電流太大上，「是今年最好笑的新聞了」；國網南昌供電公司也在微博 做出三點回應：特斯拉電動車 是與專用充電裝置直接連接使用，非由電源線路連接特斯拉電動車；在使用中電源線路電壓穩定無異常，周邊其他用電設備也都正常工作；建議特斯拉請專業人士認真查找車輛充電故障原因。

國網南昌供電公司還表示，將對網路不妥及不符合實際的言論造成公司不良影響，保留追究責任的權利。

隨後特斯拉也在微博發文滅火，表示由於當時導致電流過載的具體原因還在檢查中，售後人員在與車主溝通時被追問原因，因此提及多種可能因素供用戶參考，但溝通過程被錄並剪輯傳播，因此引發網友誤會以及給南昌電網造成困擾，對此深表歉意。

特斯拉並表示，目前已妥善解決了用戶遇到的問題，並正在對此故障的原因進行檢測和調查。

然而，南昌的塗先生不是第一位遭遇特斯拉充電問題的車主，不少消費者質疑特斯拉在生產上存在疏漏、生產和出廠檢查是否符合標準。

同時，有消息稱，特斯拉上海工廠為完成產能將不合格的零件裝車。特斯拉公司副總裁陶琳回應，「文章編織得如此離譜，槽點太多都不知該從哪裡開始說，我們的法務已經在準備起訴。」