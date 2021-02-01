抑菌膏惹禍？青島也現大頭娃 「1個月暴肥3斤」

張女士三個月大的寶寶。（取材自每日經濟新聞／受訪家長供圖）

青島一名母親向媒體淚訴，她剛滿三個月的孩子在使用一款抑菌膏之後，出現體重猛增、面部腫大、多毛等症狀，跟之前的大頭娃娃事件一樣。目前，青島市相關監管部門已將涉事抑菌膏拿去送檢；抑菌膏廠商則表示，「用了發胖應該不太可能」，並稱自己家裡的小孩也用，若會導致大頭娃娃情況，應該早就會發現。

每日經濟新聞報導，青島的張女士表示，因為孩子有濕疹，經母嬰店推薦，購買了「七草兩葉抑菌膏」，使用一次之後，濕疹明顯改善，又因母嬰店說稱這種抑菌膏可以用作長期護理，便天天給孩子用，沒想到孩子體重卻在一個月內猛增三斤多。張女士察覺到了異常，但一直沒有對抑菌膏產生懷疑，直到前陣子新聞曝光大頭娃娃事件後，才立刻停用。

日前，張女士帶孩子就醫，診斷結果不排除外部原因所致庫欣樣表現。庫欣綜合徵又稱皮質醇增多症，是由腎上腺皮質分泌過多的糖皮質激素而導致的一種疾病，症狀為向心性肥胖 、滿月臉、體重增加、皮膚紫色斑紋等。

張女士家人指出，醫生說可能是外攝入激素造成激素分泌失調，可能抑菌膏激素比較高，被孩子吸收了，抑制了孩子自身激素的分泌。

生產這款抑菌膏的廠商表示，此產品上市前都會經過一段時間的試用，測試、報告都會出，沒問題才會投放市場，而且自己家裡的小孩、公司同仁的孩子也會用這種產品，如果會導致發胖，應該早就會發現，認為「不太可能」會出現大頭娃娃的情況。

據報導，廠商還出具檢測 報告，報告顯示醋酸氯己定含量、穩定性試驗、皮膚刺激性試驗、抑菌作用等項目皆符合要求。但檢測項目中，並未包含激素類的檢測，廠商表示，因為激素類並不是必檢手續，正在確認是否有激素類的檢測報告。