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甘肅女學生被班主任用嘴「量體溫」後墜亡 只判賠6.7萬

中國新聞組／廣州31日電
李姓女學生拿著手機坐在校舍頂樓。（視頻截圖）
李姓女學生拿著手機坐在校舍頂樓。（視頻截圖）

甘肅慶陽19歲李姓女學生2018年墜亡案，牽扯出其曾遭班主任猥褻。民事案件法院一審判決班主任、慶陽第六中學賠償6.7、1.6萬。李女的父親不能接受，因為女兒的事情，他們家裡已經花光了積蓄，「我肯定會繼續上訴」。

南方都市報報導，2016年9月5日15時許，李女上學期間因突發胃病，被輔導老師安排在公寓樓D棟109宿舍臥床休息。當晚21時許，吳姓班主任進入109宿舍詢問李女病情時，用嘴親吻其額頭、臉部、嘴部等部位。

事發後李女因情緒異常，在父親陪同下先後在慶陽、北京等多地就醫，被診斷為抑鬱症、創傷後應激障礙，期間多次她因抑鬱症服藥自殺未遂。2017年5月24日，李女曾上到慶陽六中教學樓5樓欲跳樓，被及時解救。

2018年6月20日，李女墜亡。輿論關注下，李女曾遭吳姓班主任猥褻一事被曝光。

2020年4月10日，慶陽市西峰區人民法院對該案做出一審宣判。法院認為，被告人利用班主任身份，趁17歲的李女患病休息時實施猥褻行為，加重了李女的抑鬱，進而多次自殺。因其作為教師，應從重處罰。但案發後，吳男積極賠償被害人醫療費4.2萬餘元，系初犯、偶犯，可酌情從輕處理。

吳姓班主任辯稱，李女的跳樓身亡與其沒有關係，刑事判決書中已認定李女在2016年9月之前就患有抑鬱症，後續發生的住院、醫療等費用都是李女自身狀況所致，與他無關。

報導指出，2020年4月29日，一審宣判後因為「被告人沒有認罪，也沒有道歉」，李女的父親申請抗訴，被駁回，而吳男也提出上訴。同年6月9日，慶陽市中級人民二審裁定駁回上訴，維持原判。

李女父親提到，此前吳姓班主任曾承認自己的行為不妥，而二審時吳男當庭翻供，改口自己無罪，辯稱在家時經常用嘴巴給孩子量體溫，已經習慣了。

慶陽市中級人民法院審理認為，吳男的猥褻行為對被害人的自殺具有原因力，但不是唯一原因。被害人在案發後被診斷為抑鬱症和創傷後應激障礙，但根據在案證據，不排除被害人在案發前已患有抑鬱症或處於抑鬱狀態。

最終，慶陽市西峰區人民法院判決吳姓班主任賠償6.7萬元，涉事的慶陽第六中學賠償1.6萬元。家屬稱難以接受結果，將再上訴。

墜亡的19歲李姓女學生。（視頻截圖）
墜亡的19歲李姓女學生。（視頻截圖）

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