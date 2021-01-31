9年前罵人被關6月 獲釋才收到判決書 婦喊冤：沒罵過人

鄭州市中原區大李村劉培花出獄時的照片。（取材自津雲新聞）

貴陽任女士因在業主群罵了社區幹部是「草包支書」，被畢節市七星關區洪山派出所民警用手銬從貴陽銬到了畢節市，並被行拘三日，此事近日引發熱議。而一份判決書顯示，鄭州市村婦劉培花因罵人，9年後被鄭州兩級法院判刑六個月。

津雲新聞報導，判決書顯示，2005年劉培花的丈夫李根生上任村委會主任，為樹立自己的強勢地位，李根生私自罷免李都成的八組組長一職，招致李都成上訪舉報。為打擊報復李都成，2007年10月1日，當李都成僱傭郭志信夫婦為八組耕地時， 劉培花等人以犁住墳地為由辱罵、恐嚇、攔截甚至毆打郭志信夫婦。

報導指出，2012年以來，因村民李都成參與競選大李村第八村民組組長，導致李根生安排的李保峰無法獲勝。為打擊報復，在李根生的支持、縱容下劉培花先後多次在公共場合對李都成進行辱罵，造成惡劣影響。為打擊報復支持李都成的村民，劉培花先後多次在大李村內聚眾辱罵他人，對被害人身心造成極大傷害，性質惡劣。

2019年4月19日，李根生、李建國、李保峰等人被偵查機關以「涉黑」予以抓捕，該事波及到劉培花。2020年，一審判決中，劉培花犯尋釁滋事罪，判處拘役6個月。

報導說，2020年12月，因尋釁滋事罪被判處拘役6個月的劉培花回到家中，想起這件事，還是讓她難以釋懷。「我沒有罵過李都成，對於這個判決我不服。」劉培花表示，她個人沒和李都成發生過矛盾，也從來沒去圍著罵人。

劉培花告訴記者，她和李都成有交集的一次，還是在10年前，因為村內發放福利 的問題去找過他，即使在那一次也沒有發生任何爭執。「不能因為我丈夫犯了罪，就也把我關進去啊。」

「在一審判決出來以後，我就被關押在看守所，二審也沒有參加。」劉培花說，直到2020年12月份，刑滿釋放後，她才領到了二審的判決書。