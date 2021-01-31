家有孕婦怕輻射 要求樓上關WiFi 鄰居童妙回：你搬家吧

女子回家發現門口被貼便條，原來是鄰居要求她們關Wi-Fi。（視頻截圖）

WiFi輻射會影響孕婦？青島有女子日前回家發現門口被貼便條，原來樓下新搬來的住戶稱其妻子懷孕，要求她離家或晚上睡覺時把「WiFi關掉」，因為「孕婦怕輻射，請配合！」，女子更發現其他鄰居都被貼了同樣的便條。其後她叫家中孩子到樓下「回帖」，結果小孩真誠說話「神回覆秒殺」。網民均批評樓下的鄰居「腦殘」、「建議住山裏」，專家亦指WiF輻射危害人體的想法純屬杞人憂天，中國 當局更曾列出關於WiFi的5大謠言並逐一解答。

香港 01報導，山東青島萊西有女住戶回家時，看到門口有張便條，但內容卻令人相當為難，「鄰居你好，我是你樓下301新搬來的，是這樣的，我老婆懷孕了，請你不在家和晚上睡覺的時候，把你家的「WiFi」關掉！因為孕婦害怕輻射。請配合！」女子發現這位新鄰居除了貼她家門，對面單位都一樣被貼，笑言竟因妻子怕輻射就跑到樓上四圍貼，「搞不搞笑」。

報導指出，女子之後回家叫孩子回帖，貼到樓下住戶門口「反擊」，結果小孩一字一句相當真誠，告訴叔叔「我白天要上網課，我爸爸晚上要工作，我們家不能關網絡」，最後一句更提供建議「要不你們搬家吧」，網民一看笑翻。

中國不時發生類似因懷孕要求其他鄰居關WiFi的事件，當時已有專家解釋，無線路由器輸出的WiFi功率並不大，對人體影響是「微乎其微」。

據報導，重慶大學通信工程學院教授賈雲健稱，早有實驗證明WiFi功率不大，產生的輻射比手機 小得多，只要是符合國家標準又是正規的路由器，都不會對人體構成影響， WiFi輻射危害人體的想法純屬杞人憂天。而且WiFi靠電波傳播，穿透力弱，隨距離增加信號減少，鄰居更不必擔心，「WiFi輻射穿牆後幾乎可以忽略不計」。