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河南8歲女童癌逝 父為陪伴去陵園工作 天天親吻墓碑

中國新聞組╱北京31日電
顧京陽會將女兒的墓碑擦拭乾淨，並俯身親吻墓碑上女兒的照片。（取材自微博）
顧京陽會將女兒的墓碑擦拭乾淨，並俯身親吻墓碑上女兒的照片。（取材自微博）

去年7月，河南洛陽一名8歲女童因癌症去世，父親為了更好地陪伴女兒，放棄了原本的工作，選擇到安葬女兒的陵園工作；「女兒一個人在山上，我害怕她孤單，想離她近一些」，他每次還會將女兒的墓碑擦拭乾淨，並俯身親吻墓碑上女兒的照片。

香港01報導，來自河南洛陽的顧京陽今年36歲，目前他已在陵園工作了5個多月的時間。顧京陽表示，女兒自2017年10月罹患癌症，幾年下來他與妻子帶女兒四處求醫，花光了家中的積蓄還欠了不少外債。去年7月，在女兒去世後，洛陽的一位陵園負責人聽聞其家境困難等情況後，決定免費為其女兒提供了一個墓位。而為了陪伴女兒，顧京陽亦選擇了到安葬女兒的陵園工作。

顧京陽稱，每天大約會有兩三場需要主持的工作，工作之餘還有不少時間可以陪伴女兒。他表示，在近半年的工作時間，逐漸體會到了這份工作的意義，他稱想竭盡全力幫助更多失去親人的人走出傷痛、重新面對生活。

據星島日報報導，顧京陽每天上班前都會探望女兒，用抹布清潔和親吻墓碑。還會對她說話，放好玩具和拜祭食品，希望亡女泉下有知，能夠明白爸爸對她的愛。日前是他的女兒的9歲生忌，顧京陽也買了女兒喜歡的食物和生日蛋糕，並到女兒的墳前與她一起過生日，讓人動容。

顧京陽到墓園工作陪亡女，網民紛表心疼，「父愛如山」、「作為家長完全理解這個父親的感受。如果是我，一定也會跟他做同樣的事。」但也有網民表示，「長久這樣也是煎熬，對活著的親人也是二次傷害。走岀陰影，換一種紀念方式，才是生活」、「爸爸繼續好好生活下去，是對孩子最大的安慰」。

顧君陽為女兒準備的玩偶和點心。（視頻截圖）
顧君陽為女兒準備的玩偶和點心。（視頻截圖）
想起過世的女兒，顧君陽仍會在墓前流淚。（取材自微博）
想起過世的女兒，顧君陽仍會在墓前流淚。（取材自微博）
顧京陽思念因癌症去世的女兒，到安葬女兒的陵園工作，他說，「來這裡工作的初衷是為了...
顧京陽思念因癌症去世的女兒，到安葬女兒的陵園工作，他說，「來這裡工作的初衷是為了陪伴女兒」。（視頻截圖）

癌症 香港

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