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主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

中國新聞組／綜合報導
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

瀋陽市皇姑區塔灣欣城小區北門一名看車大爺「老沈」五年前因病去世，他的寵物狗「大黃」五年來不僅緊守在在主人以前工作的地方，還到城裡到處尋找主人身影，街坊深受感動，還曾花20元把牠從狗肉館救回來；現在，大黃的狗窩又破又舊，有些鄰居正研究幫忙建新窩，「我們已經不當牠是個狗子了，牠就是我們的鄰居。

遼瀋晚報報導，一位居民說，「大黃和老沈相識，是從大黃偷吃老沈的晚飯開始的」。老沈平常就待在小區停車場的崗亭，有天老沈出去巡查，回到崗亭就看到大黃正在偷吃自己的飯盒，但老沈沒有驅趕牠，反而將晚飯讓給大黃。從那以後，大黃經常偷吃老沈的飯，老沈從不生氣，還給大黃洗澡，允許牠在崗亭裡的折疊床上趴著。

就這樣，一人一狗和諧相處了三年。大黃默認老沈為主人，每到下午3、4點老沈上班的時間，大黃都會在崗亭周圍等著，搖尾巴上前迎接。

五年前，老沈因癌症去世，從確診到去世不到半個月，居民說，大黃等不到主人，見附近下棋的人來，就衝過去示好，「大家都明白，牠是在打探老沈的下落」。後來停車收費取消，崗亭也沒有了，以為大黃會因此放棄，沒想到牠依然執著，沒在原處等，而是四處去找，「我們在很多地方看到過大黃」。

報導指出，五年的尋找和等待，大黃感動了小區裡許多居民，大家合力用木板幫牠搭建狗窩，因為天氣冷，還加了棉質的簾子；小區裡一位80多歲的阿姨，每天去市場買新鮮羊肝回家煮，送給大黃吃。

居民小月表示，其實小區裡多次有人想收養大黃，包含自己最少有10幾個人以上，但都沒有成功，「我把大黃帶回家，一開始牠還挺配合，到第二天下午3點，牠就開始撓門、吠叫要出去」，無奈之下，小月開門放大黃出去，「果然牠又跑到北門停在那裡」。

據報導，大概在老沈去世一年多的時候，大黃曾被狗販子抓走。鄰居們回憶，當時大黃突然不見，大家四處找，後來一位在附近狗肉館當服務員的鄰居，在狗販子送到狗肉館的一籠子狗裡發現大黃，花了20元將大黃買了回來。

「我們已經不當大黃是個狗子了，牠就是我們的鄰居」，許多居民說，大黃在小區裡已經是不可替代的存在。大黃的狗窩已經用了幾年，到了冬天禦寒能力已經很差，一些鄰居正在研究給大黃建新窩。

大黃現在的家，距離牠每天等候老沈的小區北門不到100米，「大黃新家應該還在那個位置，那裡是牠最熟悉的地方，也是牠固執堅守的地方」。

鄰居餵食忠狗大黃。（取材自遼瀋晚報）
鄰居餵食忠狗大黃。（取材自遼瀋晚報）

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