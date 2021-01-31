罕見！10歲女孩摔跤 竟把整個右肺摔「掉」了

醫師為彤彤進行手術。（取材自哈爾濱日報）

十歲女孩不小心摔了一跤，竟然把肺摔「掉」了！這到底是怎麼回事？

哈爾濱日報報導，近日，哈爾濱一名十歲女孩彤彤（化名）晚上在自家的火炕上玩耍時不慎摔倒，背部撞在灶台的邊緣上，摔傷後彤彤感覺胸部不適、背痛、後背出現大片表皮擦傷、局部腫痛。

第二天，彤彤胸悶越來越嚴重，躺下就喘不上來氣。在當地醫院進行CT檢查後，片子顯示彤彤有氣胸。隨後，彤彤被緊急送到哈爾濱市兒童醫院。醫生為彤彤施行胸腔穿刺、閉式引流手術。術後，彤彤的呼吸逐漸趨於平穩。

經過治療，醫生卻發現，彤彤右側原本積氣的胸腔反倒「塌了」，引流仍然有大量漏氣，即使持續吸氧，孩子還是覺得氣不夠用。

心胸外科戚主任通過拍攝胸片發現，彤彤右肺被完全壓縮，肝臟由於胸腔、腹腔壓力的不平衡，抬高了四根肋骨，她再次面臨生命危險。

結合病情，戚主任考慮彤彤這次的「皮外傷」可能直接損傷氣管。戚主任再進行肺CT及氣道重建影像檢查，仔細分析後得出的結果仍然支持氣管「撕裂」甚至「斷裂」的可能，決定手術胸腔探查，查明原因。

術中，戚家峰主任採用胸腔鏡進胸發現，彤彤右側主支氣管完全斷裂，整個右肺已完全「掉落」在胸腔內，失去了原有的功能。耗時五小時左右，手術順利完成。戚主任表示，彤彤的病例實屬罕見。