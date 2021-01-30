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浙江網紅美容霜 竟在公廁灌裝 汞超標逾7000倍

中國新聞組／綜合報導
警員查獲大量偽劣化妝品。（取材自都市快報）
警員查獲大量偽劣化妝品。（取材自都市快報）

浙江台州臨海市公安局近日會同市場監管部門輾轉浙江、重慶、廣州、黑龍江等多地，搗毀了以伍家兩姊妹為首的重大生產、銷售偽劣化妝品團夥，扣押了偽劣「瓊曼」、「豪曼」、「伍昱潔」系列美容霜、滋養膏等10萬餘件，涉額3000多萬元（人民幣，下同）。而調查過程中，民警驚訝發現，有網紅美容霜竟是在公廁中灌裝。

香港01報導，去年8月，臨海市民莫女士到市場監管部門求助，指她用了一款網上爆紅的美容霜後滿臉脫皮，猶如被燒焦般又癢又痛，險些毀容。警方於是接手案件，在微信鎖定一名包姓女子，她在網上銷售品名為「瓊曼」、「豪曼」的美容霜，經專業機構檢測，其汞含量超過標準量7000多倍，且缺少特殊化妝品批准文號。

據報導，經進一步偵查，專案組再揭發了一個盤踞在重慶山城的家族式生產、銷售偽劣化妝品團夥。最初伍某夫婦以正規化妝品公司的名義銷售有問題的「瓊曼」、「豪曼」美容霜而致富，坐擁豪車、別墅，不過二人之後離婚，伍某另起爐灶註冊「熙妃暄日用化妝品有限公司」繼續作案。據民警測算，伍某每瓶產品的原料價值僅2元到10元不等，但產品售價可在千元以上，即使相對便宜的也有約198元。

報導指出，更令人震驚的是，這些費用高昂的美容霜竟是在一個廢棄的公廁灌裝生產。據民警描述，公廁環境惡劣，充斥蠅蟲，原料隨地堆放且灌裝工具鏽跡斑斑。據統計，已生產銷售美容霜達霜70多萬瓶，除了網上銷售，部分成品還會由伍某姐姐銷往下線美容院。

最終，警方搗毀制假窩點3個、生產銷售窩點5個，10人被採取刑事強制措施，4人被刑拘。不過伍姓兩姊妹由於新冠肺炎疫情的關係，仍身處加拿大無法回國，專案組已將兩人列為網上逃犯。

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