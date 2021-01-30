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王思聰熊貓互娛破產 9000件庫存拍賣3100萬 溢價率991%

中國新聞組╱上海30日電 
王思聰旗下的上海熊貓互娛文化有限公司破產拍賣，以3100萬元成交。（取材自微博）
王思聰旗下的上海熊貓互娛文化有限公司破產拍賣，以3100萬元成交。（取材自微博）

王思聰旗下上海熊貓互娛文化有限公司破產，近9000件庫存貨品日前通過網拍以人民幣3100萬元（約482.2萬美元）成交，溢價率高達991%。此前，熊貓互娛於2020年1月進入實際破產清算程序。

上游新聞報導，公開資料顯示，2015年7月，王思聰以2000萬元註冊資金成為熊貓直播創始人，出任熊貓TV的CEO，此後熊貓互娛註冊資本增至1.55億元。2018年，熊貓互娛逐漸陷入資金短缺、融資困難的境地。2019年3月30日，熊貓直播宣布正式關閉服務器，遣散員工。

報導指出，天眼查App最終受益人顯示，王思聰作為上海熊貓互娛董事長的同時，通過珺娛（湖州）文化發展中心對該公司進行40.07%的股權控股，認繳金額達6212萬元，成為熊貓互娛最大股東和實際受益人。

值得關注的是，天眼查App顯示，上海熊貓互娛文化有限公司此前已被多次列為失信被執行人，王思聰也被法院多次列為被執行人，直到2019年12月底才陸續取消限制消費令。

據報導，王思聰曾在2019年的一份聲明中稱：「幾年來，普思投資了幾十個項目，大部分項目是成功的，不能因為熊貓互娛單個項目的創業失敗說成是普思投資及實控人整個創業的失敗。普思投資及實控人將誠實守信，繼續創業。」天眼查App顯示，王思聰為北京普思投資有限公司唯一股東及法定代表人。

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