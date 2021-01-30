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胡錫進婚外情傳聞 紀檢調查報告出爐

中國新聞組／北京30日電
圖為2018年10月20日，胡錫進（左）在新疆採訪。（取材自微博）
圖為2018年10月20日，胡錫進（左）在新疆採訪。（取材自微博）

中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進日前被副總編輯段靜濤爆料，曾與兩名下屬有「長期保持不正當關係，並且分別育有一名私生子」。但環球時報29日公開核查結果稱，爆料沒有事實依據及失實，將根據調查結果追究段靜濤的紀律責任。

香港01報導，段靜濤去年12月初實名舉報胡錫進，胡錫進隨後在微博上反駁稱「關指控完全是誣陷」，並指段是因為想奪權不成，才想誣陷他。

胡錫進當時的發文還提到，「她（段靜濤）說中紀委正在調查我，但我可以用辭職保平安。她對我說，她不是在請求我，而是與我談判。但是第二天，她又給我發微信，說自己像『中了邪一樣』，『胡說八道』，對不起我的『救命之恩』（幾年前我的確救過她的命）。」

環球時報29日召開中層以上領導幹部會議，中紀委國家監委駐報社紀檢監察組通報指，經核查，段靜濤舉報胡錫進的問題沒有事實依據，舉報問題失實，將根據調查結果追究段靜濤的紀律責任。

通報並提到，段靜濤在會上有作深刻檢討，她表示對自己的衝動行為非常後悔，向胡錫進和無端受到牽連的同事道歉，將誠懇接受組織作出的處理決定，以實際行動改正錯誤。

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