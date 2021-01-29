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木棍擊頭→菜刀支解！色誘不成…79歲老婦殺鄰居碎屍

中國新聞組／北京29日電
79歲蒲姓老婦因涉嫌色誘男鄰居不成，將他殺死後以菜刀肢解屍體，再埋在家外的菜園，被判刑13年。（視頻截圖）
79歲蒲姓老婦因涉嫌色誘男鄰居不成，將他殺死後以菜刀肢解屍體，再埋在家外的菜園，被判刑13年。（視頻截圖）

中國發生恐怖「情殺案」，一名79歲老婦「人老心不老」，在男鄰居探訪時，色誘對方遭拒後竟惱羞成怒，以木棍重擊對方頭部。當發現男子傷重死亡時，還以菜刀將之支解，埋屍家外的菜園。更驚人的是，老婦被警方拘捕後，還意外揭發在於2017年就曾有受害者被她支解。法院最終判處老婦13年有期徒刑。

香港01報導，79歲被捕老婦姓蒲，為農場退休工人；死者姓舒，是蒲婦的鄰居。案發當日，舒男到蒲婦家探訪，一進門便看到蒲婦寛衣解帶色誘他，但舒男卻不為所動，僅坐在沙發上一動不動。

舒男的「冷處理」激怒蒲婦，隨手拿來家中木棍狠擊舒男頭部數下，舒男當場暈倒在地。

蒲婦見眼舒當場暈倒在地，就不再迦以理會。不料3小時後卻發現舒男已死亡，遂將舒男的衣服脫下，將屍體藏於家中的倉庫。三日後，蒲婦將舒男的衣服燒毀，並以菜刀支解屍體，埋在家外的菜園。

由於舒男無故失蹤，警方追查後發現蒲婦涉有重嫌，蒲婦被捕後對犯罪行為直認不諱。法醫驗屍後，判斷舒男因心臟病發引發心肌梗塞致死，惟蒲婦的毆打亦有影響，故以故意傷害罪和毀壞屍體罪將她起訴。

此外，警方於調查過程中意外現案外案，蒲婦早於2017年已曾犯下支解他人屍體的罪行，並於隔年試圖將一名男子的屍體埋於其菜園。由於蒲婦年過75歲，能獲酌情輕判，法院一審判處她故意傷害罪及故意毀壞屍體、屍骨罪成，分別判處監禁12年及1年6個月，合併執行有期徒刑13年。

心臟病 退休 中國

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