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安徽女失戀跳湖 男友不作為 父母索賠157萬

中國新聞組／北京29日電
安徽一名女子因失戀跳湖自殺，父母起訴其男友索賠人民幣157萬元。圖為示意圖。（視頻截圖）
安徽一名女子因失戀跳湖自殺，父母起訴其男友索賠人民幣157萬元。圖為示意圖。（視頻截圖）

安徽一名女子因失戀跳湖自殺，父母起訴其男友索賠人民幣157萬元（約24.29萬美元），一審法院裁定，因女方父母受到精神打擊，男友須補償女方父母人民幣20萬元（約3.09萬美元）。

瀟湘晨報報導，22歲的可可8月22日凌晨在安徽巢湖邊自殺溺水身亡。在此之前，可可與男友阿豪曾因分手問題爆發過爭吵。阿豪提出分手，態度堅決，可可見無法挽回，衝動之下竟選擇結束自己的生命。

失去女兒的可可父母無法接受這一事實，將阿豪訴至安徽省巢湖市人民法院，求償人民幣157萬元。

據報導，可可父母的起訴書稱，2020年8月21日晚，可可和朋友聚會，朋友拍的聚會視頻顯示可可開心快樂，情緒正常。22日凌晨0點40分左右，阿豪接可可離開後，1點38分，可可發微信朋友圈說，「最終我失去了活著的意義」。說明可可所表達的輕生情緒是對阿豪傷害的回應，阿豪對可可的輕生情緒應當是明知的。

在可可父母看來，阿豪不僅不安撫可可，甚至在深夜將她帶到巢湖岸邊，置輕生念頭中的可可於危險境地。在可可的落水處尚有兩米多淺水區，阿豪如及時制止和施救，可可不會溺亡。「阿豪有我們的電話，我們就住在附近，如果阿豪及時打電話告知，最多五分鐘即可到達溺水地點施救，可是阿豪沒有這麼做……」

法院審理認為，從在公安機關形成的多份詢問筆錄可以看出，事發夜裡，可可與多名朋友在一起娛樂打牌，情緒並未明顯異常情況，甚至是開心。在阿豪要求與其分手後，可可始終在挽回，情緒激動。可見可可的輕生行為確因與阿豪的情感糾葛有關，甚至是因阿豪堅決要求分手導致的。

從現有證據看，阿豪與可可父母對可可的死亡均沒有過錯；但可可的死亡確實對其父母造成很大的損失，特別是精神打擊。考慮到本案實際情況，法院一審酌定阿豪補償可可父母20萬元。

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