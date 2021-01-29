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男博士瞞婚出軌女博士：已被學校辭退 她還揪著不放

中國新聞組／北京29日電
得知白琳要舉報後，陳虎有些著急。圖為兩人部分聊天紀錄。(取材自上游新聞)
得知白琳要舉報後，陳虎有些著急。圖為兩人部分聊天紀錄。(取材自上游新聞)

近日一樁男博士隱瞞婚史與女博士交往，還與多名女子曖昧的感情糾紛引起關注；消息曝光後，該名男博士稱「我的道德是有問題，白琳（女博士、化名）舉報我後，我被學校辭退了，我受到了懲罰，這事就應該完了。可她還揪著不放、發帖，我認為這裡有法律問題，所以我舉報、報警。」

上游新聞報導，在湖北武漢某高校就讀的女博士白琳被輔導員約談後，又去了派出所，原因是：男博士陳虎（化名）以白琳「敲詐他」、「洩露他及其家人隱私」為由，向校方舉報並報警。

白琳說，1990年出生的她已是大齡剩女。2019年7月，她在一款婚戀App註冊會員，同是會員的陳虎加了她。9月，兩人確定戀愛關係。「他也是博士，當時在東北某大學任講師。他在學術上很上進，發表了很多論文，聊天時也是關心備至。」

但白琳很快發現異常。2019年9月底，她和陳虎待在一起時，有一女子多次給陳虎打微信語音通話，陳虎拒接；她在看見陳虎床上有根女性紮頭髮用的皮圈後，悄悄解鎖陳虎手機，發現陳虎和多名女性關係曖昧；同年12月，她登錄陳虎QQ相冊發現了陳虎的婚紗照。

白琳說，前兩次異常，陳虎找藉口搪塞過去；第三次時，陳虎承認隱瞞婚史，並保證會離婚，但她提出分手。白琳還發現，陳虎和多名女性聊天時均稱未婚；利用博士身分博得女性好感；交往未深時就聊「性話題」。

白琳說，發現陳虎隱瞞婚史後，她就打算舉報並發帖，但陳虎「軟磨硬泡」，直到2021年1月，她向安徽某高校（此時陳虎已從東北某大學到安徽某高校工作）實名舉報陳虎，並上網發帖。

對此，陳虎表示，他常年在外讀書，和妻子分居兩地，玩弄女性感情說明他心理有問題。白琳舉報他後，他已被學校辭退。「我深刻意識到自己人性醜陋的一面，我也付出慘痛的代價，我會改。」

陳虎說，白琳在網上發帖前說，給15萬元（人民幣）賠償就不發帖；但她發帖時洩露其家人隱私，讓家人遭遇網絡暴力。「我為我的行為付出代價，她也要為她的行為承擔後果。」

白琳則回應，其實她不想要一分錢賠償，只想揭露陳虎。她也有證據證明陳虎家人洩露她隱私在先。

1月28日，白琳所在高校相關負責人表示，白琳被人欺騙感情，校方會安排專人疏導，並幫助學生合理維權。

武漢市洪山分局相關負責人稱，經初步調查，陳虎舉報白琳敲詐不成立，警方會積極調解這起由感情糾葛引發的糾紛。

白琳反映陳虎隱瞞婚史與其戀愛，並與多名女子保持曖昧。（取材自上游新聞）
白琳反映陳虎隱瞞婚史與其戀愛，並與多名女子保持曖昧。（取材自上游新聞）
陳虎隱瞞婚史與白琳戀愛，同時又與多名女性保持曖昧。圖為陳虎與某女性聊天紀錄。(取...
陳虎隱瞞婚史與白琳戀愛，同時又與多名女性保持曖昧。圖為陳虎與某女性聊天紀錄。(取材自上游新聞)

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