江蘇民企員工「非正常死亡」 遺體被塞車廂送火葬場

該網友稱，父親是江蘇溧陽江蘇金峰水泥集團有限公司員工，公司在父親死亡後用車輛運送父親的遺體，將遺體放在後備箱後就拉到溧陽市西山火葬場。(取材自極目新聞)

近日，有網友反映，江蘇金峰水泥集團有限公司一名員工非正常死亡。公司在未經家屬同意的情況下將死亡員工拉到火葬場，家屬質疑廠方安全措施不到位造成事故。但當地安監部門回應稱，並未強行火化死者，已成立聯合調查組。

極目新聞報導，該網友稱，父親是江蘇溧陽江蘇金峰水泥集團有限公司員工，工齡13年6個月。2020年12月31日父親一直沒回家，當晚11時49分，她用父親的舊手機打通公司一負責人電話，被告知其父在溧陽市人民醫院。她趕到醫院，正好碰上公司車輛運送父親的遺體，她想將父親放車上拖回家，沒想到對方把家屬三人拉著，直接將遺體放在後備箱，並拉到溧陽市西山火 葬場。

據報導，該網友27日再更新微博稱：事發後，未經家屬同意，公司強制性將父親的遺體從市人民醫院東大門急診門口拖到火葬場太平間，放置十幾天，家屬聯繫該公司未果，當地民政部門給予家屬的回覆是，誰送進來的遺體誰認領，家屬為讓父親能入土為安，只好請派出所出具死亡證明，10日從太平間將父親遺體接出火化。

報導引述死者的小女兒王女士稱，她提供的鑑定意見通知書顯示，父親死因為鈍性外力擠壓胸腹部及部分肢體致創傷性、失血性休克死亡。

該網友在網上公布該水泥廠兩名工作人員電話，但一個已關機，另一個多次被掛斷，江蘇金峰水泥集團有限公司辦公電話則一直沒接通。

報導指出，社渚派出所工作人員27日表示，事件正在調查中，目前警方尚未立案。社渚鎮安監部門工作人員則表示，事故發生於去年12月31日，因死者屬非正常死亡，根據相關規定，死者無法交還家屬。對於涉事公司強行火化死者的說法，該工作人員否認，並稱「火葬場火化需家屬到公安 部門開具死亡證明，公司無權直接火化，死者的具體死因目前正在調查。」

公開信息顯示，江蘇省金峰水泥集團是金峰集團旗下產業，先後榮獲「中國 民營企業500強」等多項榮譽稱號，主營產品「金峰」牌水泥獲得「江蘇名牌產品」「國家免檢產品」等稱號。