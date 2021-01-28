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陝高三女疑受霸凌跳樓亡 父親：後悔曾勸她看開點

中國新聞組／北京28日電
一段監控視頻顯示，女孩趁著教室內沒有其他人，在窗口徘徊一段時間後爬上桌子墜樓。(視頻截圖)
一段監控視頻顯示，女孩趁著教室內沒有其他人，在窗口徘徊一段時間後爬上桌子墜樓。(視頻截圖)

陝西西安一名18歲女孩從教室跳樓身亡的消息引發關注。女孩父親回憶，女兒曾提到在學校被欺負，當時他還勸說孩子要想開點，沒想到發生意外，自己感到相當後悔。事發後，家屬希望能夠了解事情真相，並不在意賠償問題。目前司法已經介入調查。

北晚新視覺報導，一段監控視頻顯示，1月16日當天下午，教室內沒有其他人，該名女孩在窗口徘徊了一段時間後爬上桌子跳樓，送醫不治。

女孩的父親說，目前女兒的遺體還在太平間內，「活生生一條人命沒了，我們當父母的實在是接受不了。」事發至今已經十餘天，到現在還沒有心情整理女兒的東西。

對於疑似遭到校園欺凌一事，女孩父親表示，「我聽孩子母親說，去年12月份左右，孩子說過一次。當時孩子情緒不好，就問了孩子，她說在班級裡因為一些小事被罵了，而且很惡劣。」

女孩父親稱，他很後悔之前沒有及時幫孩子處理這些問題。「她媽媽之前有到學校找過，但是我後悔沒去處理。我們也是從學生時代過來的，一直勸孩子想開點，沒想到這麼嚴重。」此後，女兒很多事情都不太願意講。

女孩父親表示，女兒平時住在學校，目前正值高三，兩周回家一次，他同時否認會給小晴學業上的壓力。「每次放假前都跟我說想吃什麼，說讓我們準備好，回來想幹什麼，都是很開心的。我們從來不要求她考到什麼，學習上從來不給她壓力。我們實在是想不通到底是怎麼回事，好好的就沒了。」

女孩父親透露，學校提出了一些補償，但家屬認為賠償是後面的事情，目前最想知道的是事情到底是怎麼發生的。

西安灞橋區教育局辦公室工作人員稱，目前司法部門已經介入，教育局安全穩定辦公室在全權負責此事。安穩辦工作人員稱，目前該事件已經進入司法程序，暫不方便透露太多。

一段監控視頻顯示，女孩趁著教室內沒有其他人，在窗口徘徊一段時間後爬上桌子墜樓。(...
一段監控視頻顯示，女孩趁著教室內沒有其他人，在窗口徘徊一段時間後爬上桌子墜樓。(視頻截圖)

教育局 司法部

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