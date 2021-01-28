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姊殞命 父母索賠41萬為弟買房…網友炸了：重男輕女

中國新聞組／北京27日電
面對女兒微博的控訴，小蔣父母堅稱自己對女兒心理狀態並不知情。（北京晚報）
面對女兒微博的控訴，小蔣父母堅稱自己對女兒心理狀態並不知情。（北京晚報）

一名女孩小蔣在杭州工作三年，疑長期遭受家裡索取，心理壓力很大。在2019年10月份，心情不好和男友吵架，去錢塘江散心，遇到漲潮意外去世。事後公司對家屬補償了6萬元，但三天後其父母突然索賠41萬，原因是要給弟弟買房子！

小蔣父母與公司開調解會，氣氛一度火爆。（視頻截圖）
小蔣父母與公司開調解會，氣氛一度火爆。（視頻截圖）

北京晚報報導，「杭州和事佬」節目最新一期播這名位24歲女生的不幸遭遇和其原生家庭的冷漠，引發了友譴責，直呼就是「現實版樊勝美」(電視劇歡樂頌女主角之一，她的家庭重男輕女)。

公司負責人張總透露，在小蔣出事後，其父母多次暗示公司賠錢，還提出讓同事捐款，這一提議被公司拒絶。但出於人道主義，公司給了6萬元撫卹金。沒想到才過3天，小蔣父母反悔了，又找上門來，要求公司再補35萬，加上之前的6萬，一共41萬，他們要拿這筆錢去給兒子，也就是小蔣弟弟買房子付首付。

公司負責人透露，其實公司為小蔣在內的員工都購買了保險，防止他們上下班上出現意外，這是一份僱主責任險，公司本來答應，將這部分保險公司賠給公司的錢也捐給小蔣父母，但對方還是不依不饒。

GIF檔
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當得知小蔣父母對其的「壓榨」和看到小蔣的微博控訴後，公司負責人有種被「騙」的感覺，於是他向相關部門和節目組尋求幫助，希望能曝光小蔣父母的行為，引發社會的關注，也希望能快點解決這個事情，因為對方繼續鬧下去會影響公司正常運作。

面對女兒微博的控訴，小蔣父母堅稱自己對女兒心理狀態並不知情，家人關係一直很和睦，看到女兒微博和聊天記錄，其父母還是矢口否認家庭給女孩帶來過壓力。

在得知自己一方走司法途徑也處於不利局勢後，小蔣家屬商量後還是堅持要求公司除開之前補償的6萬，再賠25萬。

最後雙方未達成調解，可能走向司法程序。視頻播出後，譴責小蔣父母的聲音成了主流，網友們紛紛為女孩感到不值。

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